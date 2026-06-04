Phishing: la modalidad de robo con la que le sacan dinero del banco sin su tarjeta

Un hombre fue capturado en el barrio Aures, de la localidad Suba, tras retirar 2 millones de pesos bajo una nueva modalidad de robo con la que estarían hurtando a la ciudadanía sin la necesidad de la tarjeta bancaria de sus víctimas. Esta desafortunada estrategia delincuencial se llama phishing y ya alerta a la ciudadanía.
Phishing: la estrategia de robo
De acuerdo con la Policía, el phishing es la estrategia que estarían utilizando los delincuentes para robarle la información confidencial a la ciudadanía y, con correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos, provocan que la ciudadanía descargue un malware.
Los delincuentes lograrían que la ciudadanía descargue un malware; el mecanismo suele comenzar con un mensaje aparentemente inofensivo. Los delincuentes se hacen pasar por:
- Bancos
- Empresas de mensajería
- Plataformas de pago
- Redes sociales
- Entidades gubernamentales
El objetivo es generar preocupación o urgencia para que la víctima actúe sin verificar la información. Los mensajes suelen incluir frases como:
- Su cuenta será bloqueada.
- Detectamos un movimiento sospechoso.
- Tiene un reembolso pendiente.
- Actualice sus datos para evitar restricciones.
Cuando la persona hace clic en el enlace, es dirigida a una página falsa que imita el sitio oficial del banco o la entidad. Y, una vez la víctima ingresa, los delincuentes tienen acceso a usuario, contraseña, número de tarjeta, código de seguridad y claves dinámicas.
Un informe sobre phishing de “Cost of a Data Breach” de IBM revela que esta modalidad es el vector de vulneración de datos más común, pues alcanza a ser el 15 % de esta infracción.
¿Cómo prevenir y mitigar el phishing?
Es importante revisar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier información y los expertos recomiendan desconfiar cuando reciba mensajes con:
- Errores ortográficos.
- Enlaces extraños o acortados.
- Solicitudes de datos personales.
- Promesas de premios o beneficios inesperados.
- Amenazas de bloqueo inmediato.
Las entidades financieras suelen recordar que jamás solicitan por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas las contraseñas completas, claves dinámicas, códigos de verificación, números de seguridad de tarjetas y tokens de autenticación.
Si alguien solicita esta información, lo más recomendable es cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad financiera. Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan:
- No abrir enlaces sospechosos.
- Ingresar al banco escribiendo directamente la dirección web.
- Activar la autenticación en dos pasos.
- Mantener actualizado el celular y el computador.
- Revisar frecuentemente los movimientos bancarios.
- No compartir claves con terceros.
- Verificar la autenticidad de correos y mensajes.
🚨 Con claves y datos obtenidos mediante la modalidad de 'Phishing', este hombre realizaba retiros de dinero sin necesidad de la tarjeta bancaria de sus víctimas.— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 4, 2026
Fue capturado en #Suba tras retirar cerca de 2 millones de pesos bajo esta modalidad de fraude. pic.twitter.com/ti2AdCnWSw