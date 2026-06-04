Phishing: la modalidad de robo con la que le sacan dinero del banco sin su tarjeta

Un hombre fue capturado en el barrio Aures, de la localidad Suba, tras retirar 2 millones de pesos bajo una nueva modalidad de robo con la que estarían hurtando a la ciudadanía sin la necesidad de la tarjeta bancaria de sus víctimas. Esta desafortunada estrategia delincuencial se llama phishing y ya alerta a la ciudadanía.

Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Phishing: la estrategia de robo

De acuerdo con la Policía, el phishing es la estrategia que estarían utilizando los delincuentes para robarle la información confidencial a la ciudadanía y, con correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos, provocan que la ciudadanía descargue un malware.

Los delincuentes lograrían que la ciudadanía descargue un malware; el mecanismo suele comenzar con un mensaje aparentemente inofensivo. Los delincuentes se hacen pasar por:

Bancos

Empresas de mensajería

Plataformas de pago

Redes sociales

Entidades gubernamentales

Los delincuentes envían mensajes falsos para robar los datos. Foto: Getty Images

¿Lo llaman, no responden nada y cuelgan? Ojo, es una nueva modalidad de estafa: debe hacer estas cuatro cosas

El objetivo es generar preocupación o urgencia para que la víctima actúe sin verificar la información. Los mensajes suelen incluir frases como:

Su cuenta será bloqueada.

Detectamos un movimiento sospechoso.

Tiene un reembolso pendiente.

Actualice sus datos para evitar restricciones.

Cuando la persona hace clic en el enlace, es dirigida a una página falsa que imita el sitio oficial del banco o la entidad. Y, una vez la víctima ingresa, los delincuentes tienen acceso a usuario, contraseña, número de tarjeta, código de seguridad y claves dinámicas.

Un informe sobre phishing de “Cost of a Data Breach” de IBM revela que esta modalidad es el vector de vulneración de datos más común, pues alcanza a ser el 15 % de esta infracción.

¿Cómo prevenir y mitigar el phishing?

Es importante revisar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier información y los expertos recomiendan desconfiar cuando reciba mensajes con:

Errores ortográficos.

Enlaces extraños o acortados.

Solicitudes de datos personales.

Promesas de premios o beneficios inesperados.

Amenazas de bloqueo inmediato.

Las entidades financieras suelen recordar que jamás solicitan por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas las contraseñas completas, claves dinámicas, códigos de verificación, números de seguridad de tarjetas y tokens de autenticación.

Si alguien solicita esta información, lo más recomendable es cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad financiera. Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan: