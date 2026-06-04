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Phishing: la modalidad de robo con la que le sacan dinero del banco sin su tarjeta

La Policía Metropolitana de Bogotá advirtió de esta estrategia que ya provocó la captura de un presunto delincuente.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

4 de junio de 2026 a las 5:27 p. m.
La clave de la tarjeta bancaria puede ser fácilmente descifrada por criminales.
La clave de la tarjeta bancaria puede ser fácilmente descifrada por criminales. Foto: Getty Images

Un hombre fue capturado en el barrio Aures, de la localidad Suba, tras retirar 2 millones de pesos bajo una nueva modalidad de robo con la que estarían hurtando a la ciudadanía sin la necesidad de la tarjeta bancaria de sus víctimas. Esta desafortunada estrategia delincuencial se llama phishing y ya alerta a la ciudadanía.

Los usuarios pueden ser víctimas de fraudes mientras retiran dinero en el cajero.
Si al retirar del cajero recibe este mensaje en su celular, no se vaya sin hacer esto porque podría ser víctima de un millonario robo

Phishing: la estrategia de robo

De acuerdo con la Policía, el phishing es la estrategia que estarían utilizando los delincuentes para robarle la información confidencial a la ciudadanía y, con correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos, provocan que la ciudadanía descargue un malware.

Los delincuentes lograrían que la ciudadanía descargue un malware; el mecanismo suele comenzar con un mensaje aparentemente inofensivo. Los delincuentes se hacen pasar por:

  • Bancos
  • Empresas de mensajería
  • Plataformas de pago
  • Redes sociales
  • Entidades gubernamentales
SMS que anuncian cobros y sanciones comenzaron a llegar masivamente durante la noche.
Los delincuentes envían mensajes falsos para robar los datos. Foto: Getty Images
Una simple búsqueda en internet puede terminar en robo: crece la estafa de llamadas falsas.
¿Lo llaman, no responden nada y cuelgan? Ojo, es una nueva modalidad de estafa: debe hacer estas cuatro cosas

El objetivo es generar preocupación o urgencia para que la víctima actúe sin verificar la información. Los mensajes suelen incluir frases como:

  • Su cuenta será bloqueada.
  • Detectamos un movimiento sospechoso.
  • Tiene un reembolso pendiente.
  • Actualice sus datos para evitar restricciones.

Cuando la persona hace clic en el enlace, es dirigida a una página falsa que imita el sitio oficial del banco o la entidad. Y, una vez la víctima ingresa, los delincuentes tienen acceso a usuario, contraseña, número de tarjeta, código de seguridad y claves dinámicas.

Un informe sobre phishing de “Cost of a Data Breach” de IBM revela que esta modalidad es el vector de vulneración de datos más común, pues alcanza a ser el 15 % de esta infracción.

¿Cómo prevenir y mitigar el phishing?

Es importante revisar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier información y los expertos recomiendan desconfiar cuando reciba mensajes con:

  • Errores ortográficos.
  • Enlaces extraños o acortados.
  • Solicitudes de datos personales.
  • Promesas de premios o beneficios inesperados.
  • Amenazas de bloqueo inmediato.

Las entidades financieras suelen recordar que jamás solicitan por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas las contraseñas completas, claves dinámicas, códigos de verificación, números de seguridad de tarjetas y tokens de autenticación.

Si alguien solicita esta información, lo más recomendable es cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad financiera. Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan:

  • No abrir enlaces sospechosos.
  • Ingresar al banco escribiendo directamente la dirección web.
  • Activar la autenticación en dos pasos.
  • Mantener actualizado el celular y el computador.
  • Revisar frecuentemente los movimientos bancarios.
  • No compartir claves con terceros.
  • Verificar la autenticidad de correos y mensajes.