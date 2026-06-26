Si va a retirar la prima en un cajero automático, tenga cuidado con este fraude que podría dejarlo sin dinero en sus cuentas

Sin duda, una de las principales herramientas para retirar dinero en efectivo son los cajeros automáticos, especialmente en épocas en las que aumenta el flujo de pagos y consignaciones. Sin embargo, ese mayor movimiento también es aprovechado por delincuentes que buscan engañar a los usuarios mediante diferentes modalidades de robo, muchas de ellas cada vez más difíciles de detectar.

Alertan sobre mensaje fraudulento que delincuentes usan para robar el dinero de la prima

En Colombia, este panorama cobra especial importancia durante la temporada de pago de la prima de servicios de mitad de año. Miles de trabajadores reciben este ingreso adicional en sus cuentas bancarias y, en muchos casos, deciden retirarlo en efectivo para cubrir deudas, realizar compras o administrarlo personalmente. Esa situación incrementa el riesgo de convertirse en blanco de los delincuentes.

Aunque la modalidad de robo que preocupa actualmente no es nueva, sí ha ganado fuerza en distintas regiones del país y ya ha dejado numerosas víctimas en estas máquinas públicas, por lo que recomiendan estar atentos y desconfiar de cualquier situación inusual durante las transacciones.

Los cajeros automáticos también se han convertido en un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con información compartida en el sitio web de Bancolombia, una de las modalidades de robo más comunes que ocurre en esta temporada del año ocurre cuando los delincuentes vigilan a las personas que retiran grandes cantidades de dinero en efectivo de una entidad bancaria. Tras identificar a la posible víctima, hacen un seguimiento discreto y esperan el momento oportuno para interceptarla en la calle o cuando se dirige a su vehículo, con el fin de obligarla a entregar el dinero.

A este tipo de delito se suman otras estrategias utilizadas en cajeros para obtener información bancaria o afectar las transacciones de los usuarios. Entre ellas se encuentran la instalación de cámaras ocultas para conocer la clave, la manipulación de los lectores de tarjetas para copiar sus datos, la retención de la tarjeta dentro del cajero y la colocación de avisos falsos que buscan confundir a las personas.

Los delincuentes aprovechan las más mínima oportunidad para robar el dinero de las personas. Foto: Getty Images

Para reducir el riesgo de ser víctima de fraude, la entidad recomienda no aceptar ayuda de desconocidos al usar un cajero. También aconsejan cubrir el teclado al ingresar la clave, verificar que no haya personas observando y cambiar la contraseña con frecuencia, evitando utilizar datos personales o combinaciones fáciles de adivinar.

Asimismo, recuerdan que la tarjeta bancaria es de uso exclusivo de su titular y nunca debe prestarse ni perderse de vista durante una compra o pago. Además, datos como el número de la tarjeta, el código de seguridad y la fecha de vencimiento deben mantenerse en reserva para evitar que sean utilizados de manera fraudulenta.

Si su tarjeta presenta esta ‘falla’ en el cajero automático, cancele la operación y váyase rápido o podrían vaciar sus cuentas

Por último, aconsejan evitar retirar grandes cantidades de dinero en efectivo siempre que sea posible y preferir las transferencias por canales digitales. Si el retiro es indispensable, los ciudadanos pueden solicitar acompañamiento de la Policía Nacional o pedir un cheque de gerencia para realizar pagos de forma más segura.