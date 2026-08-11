Meteorólogo explicó por qué el devastador terremoto con epicentro en Chocó se sintió tan fuerte en Bogotá, Cali y Medellín

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, 10 de agosto, fue percibido en diferentes regiones del país, incluso en ciudades ubicadas a cientos de kilómetros del epicentro.

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El meteorólogo Carlos Robles, explicó en Telemundo, que la distancia no impidió que el movimiento se sintiera con fuerza debido, entre otros factores, a las características del terreno.

El suelo ayuda a explicar por qué se sintió tan lejos

Durante su explicación, Robles señaló que Colombia tiene zonas con una base de roca sólida, conocida como bedrock, que puede favorecer el desplazamiento de las ondas sísmicas a grandes distancias.

“En Colombia existe lo que se le conoce como Bedrock. Realmente ellos están asentados en una zona donde la tierra es muy dura, por consiguiente la onda sísmica tiende a viajar más distancia y se logra sentir en zonas muy alejadas”, explicó el meteorólogo.

El experto puso como referencia la ubicación de las principales ciudades frente al lugar donde se originó el terremoto. “Ocurrió realmente a más de 200 kilómetros de estas ciudades”, afirmó Robles al referirse a Bogotá, Cali y Medellín.

La magnitud del sismo también fue determinante

Otro factor que permite dimensionar lo ocurrido es la magnitud del terremoto. Robles explicó que la diferencia entre los niveles de la escala sísmica representa saltos enormes en la energía liberada.

“En Colombia fue uno de magnitud 7.4. Es decir, comparado con un sismo magnitud 3 es un millón de veces más intenso”, señaló el meteorólogo.

Esto se debe a que la magnitud de los terremotos no aumenta de manera lineal. Por ello, pasar de un sismo moderado a uno de magnitud 7,4 representa una diferencia enorme en la energía liberada.

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¿Qué ocurre bajo la tierra?

Robles también explicó que el terremoto está relacionado con el movimiento de las placas de Nazca y Sudamérica. La primera se desplaza hacia la segunda y puede introducirse por debajo de ella, un proceso conocido como subducción.

“Cuando ocurre el sismo, una de las placas brinca hacia arriba. Tiene un movimiento vertical y eso es lo que genera el sismo”, explicó.

La subducción de la placa de Nazca ayuda a explicar qué ocurrió bajo el territorio colombiano. Foto: Getty Images

Ante posibles réplicas, el meteorólogo recordó una recomendación básica: “Agáchate, cúbrete y agárrate”. También aconsejó no utilizar ascensores y revisar posibles fugas de gas después de un movimiento fuerte.