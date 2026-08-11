“La emergencia exige mantener la capacidad de la justicia”, el mensaje de la fiscal Luz Adriana Camargo tras el terremoto

La fiscal Luz Adriana Camargo hizo, en nombre de la Fiscalía, el primer pronunciamiento del ente acusador tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento de Chocó.

La fiscal Camargo aseguró que se puso en marcha un plan de trabajo para atender a los ciudadanos y víctimas de esta catástrofe.

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La jefe del ente acusador aseguró que se puso en marcha un sistema de información para los ciudadanos y tener la información que se requiere en casos como este, por ejemplo en la identificación de las víctimas fatales que son llevadas a las sedes de Medicina Legal en Pereira, Buenaventura, Manizales y Chocó.

“Reúne todas las capacidades de la entidad para garantizar una respuesta oportuna en las zonas más afectadas. Implementamos un sistema único de información que permitirá conocer en el menor tiempo posible la identificación para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares en cada región”, dijo la fiscal general.

El general en retiro, José Luis Ramírez, director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), aseguró que los funcionarios avanzan con el trabajo de recuperación de elementos de prueba que sirvan en las investigaciones que adelanta la Fiscalía y aseguró que la sede de Medicina Legal en Cali fue reubicada en otros municipios por afectaciones en su infraestructura.

“Se ha desplegado de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con mayor presencia en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. En las zonas del país donde las sedes de Medicina Legal no están operando debido a las afectaciones, como es el caso de Cali, se está haciendo el traslado de los cuerpos recuperados en cumplimiento de los protocolos establecidos para este fin a las instalaciones más cercanas ubicadas en Palmira y Tuluá; nos sumamos al movimiento de solidaridad del país”, dijo el director del CTI.

Dijo la fiscal Camargo que, de manera preventiva, suspendieron la operación en las sedes de Quibdó, Manizales, Pereira, Armenia, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Cartago, Buga y Buenaventura; en estas zonas, la atención a los ciudadanos será virtual, pues, en criterio de la jefe del ente acusador, “en emergencia, exige mantener la capacidad de respuesta de la justicia”.

La Fiscalía aseguró que en todos los casos se espera mantener los puntos únicos para la recepción de personas capturadas en flagrancia o por orden judicial, dando prioridad a los casos que requieran atención inmediata.