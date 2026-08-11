Bomberos de Bogotá aclara cómo recibirá ayudas para damnificados por terremoto: esta es la instrucción para hacer donaciones

Mientras avanzan las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el devastador terremoto que golpeó a Colombia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá emitió este martes, 11 de agosto, un comunicado para aclarar a los ciudadanos cómo deben entregar las donaciones destinadas a las personas damnificadas.

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La entidad explicó que actualmente sus esfuerzos están concentrados en la atención de la emergencia y, particularmente, en las operaciones de búsqueda y rescate de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros en Cali y Pereira.

“Las primeras horas son vitales para la localización y rescate de personas con vida”, señaló el organismo en su pronunciamiento.

El despliegue de Bogotá hacia las zonas afectadas ha sido significativo. El alcalde Carlos Fernando Galán informó del traslado de 100 rescatistas para apoyar las operaciones en Cali y Pereira.

Pese al envío de personal especializado, Bomberos aclaró que los equipos que permanecen en la capital del país continúan atendiendo las emergencias habituales, entre ellas incendios forestales y estructurales, incidentes relacionados con materiales peligrosos y diferentes tipos de rescates.

Bomberos pide llevar las donaciones a puntos autorizados por la Cruz Roja

Uno de los principales llamados de la entidad tiene que ver con las numerosas personas que han manifestado su intención de llevar directamente ayudas a sus instalaciones.

Por ahora, las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá no están habilitadas como centros de acopio. La institución explicó que sus recursos se encuentran destinados prioritariamente a las labores operativas de la emergencia.

“Los invitamos a entregar sus donaciones en los centros autorizados por la Cruz Roja, donde podrán ser recibidas y canalizadas de manera adecuada”, indicó Bomberos.

El Distrito ya habilitó puntos para recibir alimentos no perecederos, agua y elementos de cuidado personal, entre otros insumos destinados a las comunidades afectadas por el terremoto.

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Bomberos también dejó abierta la posibilidad de sumarse posteriormente a la recepción de donaciones. Según explicó, cuando existan las condiciones necesarias para apoyar la estrategia de acopio desde la institución, se informará oficialmente si algunas de sus estaciones serán habilitadas para este propósito.

“Tan pronto contemos con las condiciones para apoyar esta estrategia de acopio de ayudas desde el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, informaremos oportunamente, a través de nuestros canales oficiales, si se habilitarán estaciones para este fin”, puntualizó la entidad.

De esta manera, las autoridades buscan que la solidaridad ciudadana sea canalizada de forma organizada y que la recepción de elementos no interfiera con el despliegue de los equipos que trabajan en las operaciones de rescate.