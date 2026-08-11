Milagros en medio del terremoto en Colombia: personas y animales rescatados este martes 11 de agosto

En medio de la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, las labores de búsqueda y rescate han dejado también historias de esperanza.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: Vicepresidente José Manuel Restrepo confirma que el país recibirá 1.3 millones de dólares en cooperación internacional

Equipos de emergencia, rescatistas y ciudadanos continúan trabajando entre estructuras colapsadas para localizar a personas y animales que pudieron sobrevivir al sismo.

A las 3:57 de la madrugada, el país conoció uno de los primeros rescates de la jornada. Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, fue encontrado con vida bajo los escombros de una edificación. Logró ser extraído por los equipos de emergencia, en una maniobra que volvió a demostrar que cada minuto cuenta durante las labores de búsqueda.

Extracción de Carlos Esteban Rebolledo. Foto: Bomberos Bogotá

Sobre el mediodía, en la ciudad de Cali, los Bomberos de Bogotá y Cali lograron el rescate de Diana Marcela Troncoso, quien se encontraba atrapada desde el momento del sismo. La noticia fue confirmada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó el trabajo realizado.

“Una operación compleja”: alcalde de Bogotá celebra rescate de Diana Marcela Troncoso, 30 horas después del terremoto en Cali

“El equipo de Bomberos de Bogotá, en coordinación con los Bomberos de Cali, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación”, señaló Galán.

¡Rescatada Diana con vida!



El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación.



Una buena noticia en medio de la tragedia. pic.twitter.com/ACOpvtiDfh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

En horas de la noche, organismos de socorro lograron el rescate de Daniela Largo Sánchez, una mujer de 32 años que se encontraba bajo los escombros en Pereira. Bajo la mirada de su padre, fue puesta a salvo tras más de 36 horas atrapada.

Los rescatistas declararon a RCN que la mujer salió en buenas condiciones y fue trasladada a un centro asistencial.

Los animales también son parte de la emergencia

Las operaciones de rescate no se han limitado a las personas; también se han registrado casos de animales atrapados o desaparecidos después del terremoto.

En horas de la tarde se confirmó el rescate de Kiara, una perrita que permanecía atrapada en un piso alto de una estructura afectada por el terremoto. La imagen del animal, expuesta en una zona sin paredes y rodeada de escombros, había generado preocupación entre quienes seguían las labores de rescate.

Kiara llevaba apenas cuatro días de haber sido adoptada cuando ocurrió la emergencia, por lo que su familia permaneció durante días a la espera de noticias. Finalmente, un equipo de rescate logró llegar hasta ella y ponerla a salvo.

Una buena noticia es que ya está a salvo y fue rescatada Kiara la perrita que se veía en estas imágenes . 👏🏼👏🏼👏🏼



Vean ustedes: llevaba 4 días de adoptada.



También rescataron a Luna una perrita de raza Doberman que estaba en un piso más alto .



Todos merecen ser rescatados. https://t.co/63DM2udGX1 pic.twitter.com/2NdAiBeNoB — DoñaPily (@dona_pily2) August 11, 2026

De acuerdo con las personas que participaron en la operación, el rescate fue coordinado junto con los bomberos. “Pudimos salvar a Kiara”, relató una de las personas involucradas en el operativo, al explicar que el equipo se desplazó hasta el lugar luego de conocer las condiciones en las que se encontraba la perrita.

Video del momento exacto del rescate de un perro atrapado en los escombros tras el terremoto en Colombia

Pero Kiara no fue el único animal que logró sobrevivir. Durante las mismas labores fue rescatada Luna, una perrita de raza dóberman que permanecía en un piso más alto del inmueble.

Perro rescatado de los escombros a raíz del terremoto del 10 de agosto en Colombia. Foto: @felipegomezmotogp

Por medio de las redes sociales, también se viralizó el rescate de un perrito, que fue puesto bajo el cuidado de veterinarios voluntarios que se han acercado a la zona del desastre.

El procedimiento fue documentado durante la revisión de los predios afectados, sumándose a los registros en video sobre la liberación de adultos y menores en la ciudad.

Abelardo De La Espriella anunció alivio en el pago de servicios públicos para los comerciantes afectados por el terremoto

Bomberos, policías, militares, rescatistas y voluntarios trabajan entre estructuras colapsadas, apoyados por equipos especializados y unidades caninas, para localizar posibles sobrevivientes y avanzar en la remoción de escombros.

Las labores se adelantan bajo una carrera contra el tiempo. Los equipos inspeccionan cuidadosamente cada punto, realizan llamados y permanecen atentos a cualquier señal que pueda indicar la presencia de una persona o un animal con vida. En medio de las dificultades de la emergencia, los rescatistas mantienen como prioridad encontrar y poner a salvo a quienes todavía permanecen atrapados.