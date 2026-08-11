Así es el trabajo de los ingenieros militares en la búsqueda de personas desaparecidas tras el terremoto

Una de las principales consignas del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tras su visita a la ciudad de Cali, fue rescatar a las personas que se encuentran desaparecidas o bajo los escombros. Precisamente, en esa labor trabajaron los ingenieros militares del Ejército Nacional.

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Durante toda la noche, los soldados estuvieron en diferentes puntos de la ciudad de Cali atendiendo y participando en las labores de rescate. Llegaron con perros destinados a esa labor y, en medio de la oscuridad, lograron rescatar a mascotas y personas.

“Durante la noche, nuestros soldados rescatistas de la Tercera Brigada trabajaron sin descanso en diferentes puntos de Cali, entregando su esfuerzo, experiencia y capacidades para buscar y rescatar a quienes pudieran encontrarse bajo los escombros”, señalaron los ingenieros militares.

La labor de los ingenieros militares resulta fundamental, dada la experiencia que tienen en situaciones de desastre y el conocimiento para llegar a los puntos de mayor impacto y realizar las labores de búsqueda conforme a las especificaciones técnicas que requiere una situación como esta.

Desde este grupo advierten que el tiempo resulta relevante en situaciones de desastre como la que vive Colombia luego del poderoso terremoto que sacudió al país en la mañana de este lunes 10 de agosto. De ahí que el trabajo decidido y la firmeza de los funcionarios resulten indispensables para poder superar la tragedia.

“Cada minuto cuenta; por ello, con el firme compromiso de proteger la vida, nuestros soldados avanzan junto a las autoridades civiles y organismos de socorro en la atención de esta emergencia”, señalaron a través de sus redes sociales luego de los trabajos realizados durante la noche.

Buenas noches. Un pequeño resumen de los daños causados por el terremoto de 7.4, suceso ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Como fue orden del Gobierno nacional, los ingenieros militares estarán en los puntos de mayor impacto de este terremoto, no solo en la ciudad de Cali, sino también en Manizales, Pereira y el departamento del Chocó.