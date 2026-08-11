Contralmirante John Henry Ruiz asumió como jefe de la Casa Militar de la presidencia de Abelardo De La Espriella

El contralmirante John Henry Ruiz Murcia asumió como nuevo jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República durante el gobierno de Abelardo De La Espriella; la designación pone al frente de esta dependencia a un oficial de la Armada Nacional con más de tres décadas de experiencia en el servicio militar.

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Desde su nuevo cargo, Ruiz Murcia tendrá entre sus principales responsabilidades la coordinación de los asuntos militares de la Presidencia y la articulación de las medidas de seguridad relacionadas con el jefe de Estado, su entorno y sus actividades oficiales.

Durante sus más de tres décadas de servicio, el contralmirante ha pasado por distintos cargos dentro de la Armada. Fue agregado naval de Colombia en Brasil, subdirector de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y jefe de Operaciones Navales del Comando Conjunto No. 1.

#Atención El contralmirante John Henry Ruiz Murcia asumió el cargo de jefe de la Casa Militar de la Presidencia de Abelardo De La Espriella. El oficial, con más de 30 años de servicio y quien será el encargado de la seguridad del presidente, es profesional en Ciencias Navales y… pic.twitter.com/lSo7EGV9vh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 12, 2026

También estuvo vinculado a la Aviación Naval, donde se desempeñó como comandante del Grupo Aeronaval del Caribe, director de Mantenimiento de Aviación Naval y director de la Escuela de Aviación Naval. Su recorrido incluye además cargos relacionados con la formación de suboficiales y la educación de los integrantes de la Armada.

¿Cuál es la función del jefe de la Casa Militar?

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta dependencia tiene entre sus responsabilidades organizar, asistir y coordinar las actividades que requiera el presidente para ejercer sus facultades constitucionales como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa.

El presidente de Colombia anunció al contralmirante en el nuevo cargo. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

También debe disponer, siguiendo las instrucciones del mandatario, lo necesario para contribuir a una acción coordinada y eficiente del Gobierno.

La Casa Militar también cumple un papel de enlace dentro del despacho presidencial. Según la Función Pública, puede ejercer como secretario ejecutivo de consejos, comités y otros organismos de consulta, asesoría y coordinación que dependan directamente de la Presidencia.