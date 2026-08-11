“Que Dios bendiga al pueblo colombiano”: mensaje de Abelardo De La Espriella tras finalizar su segunda jornada tras el terremoto

Una noticia alentadora surgió esta noche en medio de las labores contrarreloj que adelantan los organismos de socorro en Pereira tras el devastador terremoto que golpeó al país. SEMANA confirmó desde la capital de Risaralda que una mujer fue rescatada con vida después de permanecer durante 36 horas bajo los escombros: Daniela Largo.

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Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella, quien recorrió en esta segunda jornada el Eje Cafetero, habló del rescate mientras entregaba un balance de las operaciones que continúan desplegadas en la capital de Risaralda, donde, según señaló, todavía hay más de 40 personas desaparecidas.

“Esta mañana estuve en Pereira con el señor ministro y otros miembros del equipo de Gobierno, apoyando al alcalde y al gobernador de Risaralda en la búsqueda de tantos desaparecidos que todavía tenemos en la ciudad de Pereira”, explicó De la Espriella.

Mujer fue encontrada con vida después de siete horas de haber sido detectada por los bomberos

En medio de ese panorama, el presidente destacó el trabajo de los bomberos y confirmó que una mujer había sido localizada con vida.

“Hace pocos minutos los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida”, aseguró.

Rodrigo Lara, ministro del Interior y encargado de la UNP, que acompañaba al mandatario, identificó a la sobreviviente como Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, y explicó que se encontraba bajo las ruinas de un hotel que colapsó durante el terremoto.

“Ella estaba desaparecida, la estaban buscando y fue encontrada después de siete horas de búsqueda por parte de los bomberos. La detectaron a la una y media y la labor heroica de los bomberos, su profesionalismo, logró rescatarla con vida”, detalló.

Tras ser sacada de los escombros, Daniela Andrea fue trasladada a un hospital de Pereira, donde, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno, permanece en recuperación.

De la Espriella también reaccionó al rescate con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que aseguró que el hallazgo renueva las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes.

“¡Hay esperanza! Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos”, escribió.

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Más de 40 personas siguen desaparecidas en Pereira

Aunque el rescate fue recibido como una buena noticia, las operaciones continúan. De La Espriella aseguró que más de 40 personas permanecen desaparecidas en Pereira y que se están movilizando recursos humanos, técnicos y económicos para intentar ubicarlas.

“Seguimos trabajando, enviando todas las capacidades, todo el presupuesto, los rescatistas, los caninos. Estamos ahí firmes para que esas personas, en esta ventana que nos queda de tiempo, puedan ser halladas con vida”, afirmó.

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El mandatario insistió en que las labores no se detendrán y expresó su confianza en los equipos que permanecen sobre el terreno buscando entre las estructuras colapsadas.

“Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias”, manifestó en su publicación.

Finalmente, De la Espriella cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido al país en medio de la emergencia: “Que Dios bendiga al pueblo colombiano”.