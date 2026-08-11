Cuestionan a congresista petrista por recoger donaciones a través de la cuenta personal de un aliado político

Toda una polémica se generó por un recaudo que está haciendo el representante por las negritudes, Óscar Benavides, quien se sabe que es cercano al petrismo.

Abelardo De La Espriella anunció un alivio en el pago de los servicios públicos para los comerciantes afectados por el terremoto

En medio de la tragedia que se vive por el terremoto de 7.4 en la escala de Richter, Benavides decidió recoger donaciones para ayudar a las personas que han terminado afectadas por estos hechos.

Sin embargo, el congresista ha sido cuestionado porque las cuentas a las que está recibiendo esas donaciones pertenecen a un aliado político.

“En este momento hemos recaudado más de 300 millones de pesos, que serán destinados para que las familias en el departamento del Chocó y en otras zonas del país puedan ver el brazo solidario de todos los colombianos que nos hemos unido a esta causa noble”, dijo Benavides.

SEMANA verificó las cuentas a las que el congresista pidió hacer las donaciones a sus seguidores. Pertenecen a José Francisco Ibalde Ibarra, un líder político cercano a Benavides, que apoyó abiertamente a Iván Cepeda en la pasada campaña presidencial.

Asimismo, los lugares a los que pidió llevar ayudas también generan dudas, pues uno de ellos, ubicado en Bogotá, es una casa que tiene relación con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Por su parte, Ibalde ha publicado en sus redes sociales noticias falsas con intereses políticos, como ocurrió durante la pasada campaña, cuando compartió un audio de Abelardo De La Espriella generado con inteligencia artificial.

Además, ha cuestionado abiertamente a medios de comunicación del país, entre ellos SEMANA, y a la presidenta de su Junta Directiva, Vicky Dávila. Ibalde también publicó encuestas falsas con las que buscaba favorecer a Iván Cepeda.

Desde algunos sectores han cuestionado esa trazabilidad y los riesgos que podría implicar realizar donaciones a la cuenta personal de un líder político. El analista político y económico Julio César Iglesias abordó el tema en su programa, en el que planteó dudas sobre estos hechos y sobre el destino que podrían tener los recursos, especialmente por situaciones que llamaron la atención en los reportes entregados por el congresista a Cuentas Claras, en los que aparecía referenciado Ibalde.

“La tragedia no puede convertirse en una oportunidad para hacer politiquería, o peor aún, saquear. Quien quiera ayudar a los damnificados merece saber exactamente dónde termina cada peso que dona”, afirmó el ciudadano Luis David Caro.

Óscar Benavides apoyó a Iván Cepeda en la pasada campaña electoral. Foto: Suministrada API

A eso se le suma que la influenciadora Laura Camila Vargas, quien hace parte de la unidad de trabajo legislativo (UTL) del representante, invitó a donar a esos mismos canales y dijo que los dineros llegarían a una “fundación”, a pesar de que los registros indican que el destino es la cuenta personal de Ibalde.

Ante las críticas aseguró que habrá una “auditoría” para demostrar que se trata de un proceso transparente.

Sin embargo, los mismos usuarios de la red social X añadieron un contexto a la publicación de Vargas, aclarando que hay canales oficiales para donar, como el de la Cruz Roja Colombia. “Se recomienda usarlos para garantizar que la ayuda llegue correctamente”, dice la publicación de la influenciadora en esa red social.

Benavides también ha sido criticado por aparecer en fotografías en eventos privados, como cenas, con Juliana Guerrero y David ‘Swagger’ Trespalacios, según reveló en su momento El Colombiano.

Por su parte, SEMANA publicó una investigación sobre los tentáculos de Juliana y Verónica Guerrero en varias entidades y una supuesta red de corrupción en diferentes organismos del Estado. Mientras tanto, Trespalacios era señalado como el presunto operador de la red de contratos.