Elección del contralor general se mantiene para el 12 de agosto; estas son las razones por las que no se puede aplazar la sesión

En las últimas horas sectores del Pato Histórico y de la izquierda han puesto sobre la mesa la posibilidad de aplazar la elección del contralor general que está programada para este miércoles, 12 de agosto.

El argumento que han entregado públicamente es que con lo ocurrido en el país por cuenta del terremoto, las sesiones deberían ser canceladas y reprogramar la elección.

Sin embargo, la realidad es que los sectores de izquierda quieren tener un poco más de tiempo para poder impulsar un candidato que pueda ganar dicha elección ya que en este momento la puja está entre Jorge Eliecer Laverde y Andrés Castro.

Pacto Histórico propone aplazar la elección del contralor general tras la emergencia por el terremoto

En los pasillos del Congreso se asegura que el petrismo quiere impulsar a Carlos Mario Zuluaga, pero no han podido sacar adelante su aspiración y no está entre los favoritos, razón por la cual el tiempo sería clave para dicho objetivo.

Independientemente de las razones por las cuales se esté solicitando el aplazamiento de la elección, la realidad es que dicha petición no es viable y el Congreso pleno está citado para las 9:00 de la mañana de este miércoles.

Las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Representantes confirmaron a SEMANA que no pueden atender dicha petición porque la elección del contralor general está bajo un cronograma estricto que se debe cumplir a cabalidad.

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Esto significa que si la elección se hace en una fecha posterior a las del 12 de agosto, dicho proceso podría tener un vicio de trámite y caerse por completo.

Al tratarse de un proceso con un cronograma definido con anterioridad, las fechas deben cumplirse a cabalidad porque podrían presentarse demandas y tumbar por completo la elección.

Las mesas directivas del Congreso quieren evitar ese escenario ya que Carlos Hernán Rodríguez está a punto de terminar su periodo y no se quiere que haya un limbo institucional.

En ese sentido la convocatoria se mantiene y la sesión se hará sin problema alguno para elegir al próximo contralor general.