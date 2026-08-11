Presidente Abelardo De La Espriella viaja al Eje Cafetero para atender la emergencia por terremoto: dio instrucción

Este martes 11 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, inició su agenda de trabajo con un viaje hacia el Eje Cafetero, siguiendo al pie de la letra su recorrido por varias ciudades afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes de esta semana.

De acuerdo con una publicación que hizo en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano entregó detalles de la visita de Gobierno que adelantará en Pereira, Manizales y Armenia.

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“Camino al Eje Cafetero, para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer. Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente”, expresó el presidente Abelardo De La Espriella.

Una vez que se presentó la emergencia en el país por el terremoto de 7.4 grados, De La Espriella empezó a recorrer las zonas afectadas. En primer lugar, estuvo en Quibdó, en el departamento de Chocó, y posteriormente aterrizó en Cali, en la capital del Valle del Cauca.

Frente a la situación en Cali, el presidente De la Espriella afirmó: “Desde el momento en que se presentó la tragedia, tenemos información de que ha habido saqueos, problemas de orden público, por tanto, al amanecer de mañana tendremos una ciudad con más de 1.000 hombres de la Fuerza Pública resguardando, para evitar daños o situaciones que afecten el orden público”.

Y agregó: “Tenemos problemas en 5.000 viviendas afectadas, 35 fallecidos, aproximadamente 300 heridos y tenemos tres hospitales colapsados, 18 hospitales con afectaciones y 39 centros de educación. El aeropuerto con algunos daños. Pero lo que más nos preocupa son las 188 personas desaparecidas y ahí en ese punto en particular es donde vamos a concentrar la acción del Estado”.

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Por otra parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo también avanza en un recorrido por las zonas más afectadas por el terremoto: “Llegamos a Riosucio, uno de los municipios más afectados por el sismo en Caldas. Por instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA, estamos en territorio para conocer de primera mano las afectaciones, escuchar a las autoridades y a las comunidades, y coordinar la respuesta del Gobierno nacional”.

“Nuestra prioridad es atender a las familias afectadas, a las comunidades indígenas y avanzar en soluciones frente a los daños en viviendas e infraestructura. Estamos aquí para trabajar y responder con hechos”, puntualizó la mano derecha de Abelardo De La Espriella.