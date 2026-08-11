Terremoto en Colombia: la primera dama, Ana Lucía Pineda, anuncia puntos de acopio de ayudas. “No están solos”

Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo De La Espriella, recorrió algunas de las zonas más afectadas del país por el terremoto este lunes.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: últimas noticias de Cali, Pereira, Manizales y Chocó

La primera dama publicó un video con un mensaje:

“Me uno en oración y solidaridad con todas las familias afectadas por el sismo que sacudió diferentes regiones de Colombia, especialmente con quienes hoy lloran la partida de un ser querido. Continuamos trabajando en la gestión de esta tragedia, articulados con los organismos de emergencia, para atender a quienes más lo necesitan.También he activado nuestra red solidaria Tigresas de la Patria, con puntos de acopio para llevar ayudas humanitarias a las familias afectadas. No están solos. Estamos con ustedes”, dijo.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes a Colombia, con epicentro en San José del Palmar, dejó al menos 132 muertos y graves daños en Pereira, Manizales, Cali y Quibdó.