Ante la amenaza de saqueos, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó militarizar la ciudad de Cali

La ciudad de Cali y varios municipios del Valle del Cauca fueron los más afectados con el terremoto que sacudió este lunes, 10 de agosto, a Colombia, y tras una reunión con las autoridades municipales y departamentales, el presidente Abelardo De La Espriella, tomó algunas determinaciones.

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Entre las decisiones se encuentra militarizar la ciudad de Cali tras la evidencia y denuncias de varios comerciantes que advertían de saqueos, aprovechando la contingencia que atravesaba a la ciudad. Más de 1.000 hombres de la fuerza pública, llegarán este martes a la capital del Valle del Cauca.

“Desde el momento en que se presentó la tragedia tenemos información que ha habido saqueos, problemas de orden público, por tanto al amanecer de mañana tendremos una ciudad con más de 1.000 hombres de la fuerza pública resguardando la ciudad, para evitar daños o situaciones que afecten el orden público”, explicó De La Espriella.

El presidente de la República aseguró que el rescate de los ciudadanos, que se encuentran atrapados entre los escombros, es una prioridad para el gobierno nacional, pero también mantener el control en la ciudades, y ahí será fundamental el trabajo de la fuerza pública.

Buenas noches. Un pequeño resumen de los daños causados por el terremoto de 7.4, suceso ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

De La Espriella llegó a la ciudad de Cali, luego de las reuniones que sostuvo en el departamento de Chocó con algunos alcaldes y la gobernadora. Allá también se tomaron importantes decisiones respecto del subsidio de arriendo y la atención urgente en materia de salud.

“Tenemos problemas en 5.000 viviendas afectadas, 35 fallecidos, aproximadamente 300 heridos y tenemos tres hospitales colapsados, 18 hospitales con afectaciones y 39 centros de educación. El aeropuerto con algunos daños. Pero lo que más nos preocupa son las 188 personas desaparecidas y ahí en ese punto en particular es donde vamos a concentrar la acción del Estado”, dijo el presidente.

Terremoto y decisiones en la ciudad de Cali Foto: AP

Se espera ahora que las decisiones en Cali y el Valle del Cauca, no sólo ayuden adelantar las labores de búsqueda y rescate de las personas que se encuentran desaparecidas, la recuperación de la ciudad, sino a garantizar la seguridad para comerciantes y ciudadanos.