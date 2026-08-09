De la justicia penal militar y policial a la Fiscalía. El polémico reencauche de José Reyes Rodríguez

El exdirector de la Justicia Penal Militar y Policial José Reyes Rodríguez, quien salió de la entidad en medio de cuestionamientos por una purga de uniformados en su propia jurisdicción y la contratación de civiles a dedo, encontró rápidamente trabajo en la Fiscalía General de la Nación.

Purga en la Justicia Penal Militar y Policial: el Gobierno Petro barrió con funcionarios de la Fuerza Pública y llevó a civiles

Fue nombrado en un alto cargo, uno de los más apetecidos en la entidad, Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, cargo al que llega de la mano de su amiga y compañera en diferentes escenarios judiciales, la fiscal Luz Adriana Camargo.

A la Fiscalía

Reyes Rodríguez; el exministro de Defensa, Iván Velásquez, y la fiscal Camargo son compañeros de vieja data. Los tres formaron parte de la Corte Suprema de Justicia y protagonizaron las investigaciones de parapolítica.

El hoy fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cundinamarca; el embajador en Italia, Iván Velasquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, han trabajado justos en diferentes instancias. Foto: Fiscalía.

También estuvieron juntos en la polémica Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de donde fueron expulsados y, también los tres aterrizaron en Colombia durante gobierno Petro.

Camargo fue ternada por Petro y luego elegida como Fiscal por la Corte Suprema, Velásquez fue nombrado ministro de Defensa, y Reyes Rodríguez se convirtió en secretario de esa cartera tras la salida de por la puerta de atrás de Ana María Garzón por temas de contratación, que comprometerían a su jefe Velásquez.

Velásquez lo envió a la Justicia Penal Militar y Policial donde, señalan los críticos, desnaturalizó este sistema diseñado justamente para miembros de la Fuerza Pública y Policías, y sacó a los uniformados remplazándolos por civiles.

La declaración que señala al exministro Iván Velásquez por la crisis de los MI-17. “Le insistí en la urgencia”

El hecho de que la JPMP esté compuesta por militares y policías no es un capricho, es necesario para investigar actos relacionados con el servicio. Por ejemplo, si se abre un proceso por hechos ocurridos en combate, solo una persona con experiencia castrense entiende las implicaciones, órdenes y protocolos, y lo más importante, no hay prejuicios.

Reyes Rodríguez apenas duró unos días sin trabajo y llegó a la Fiscalía, pero apunta a regresar a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Instrucción y Juzgamiento, en la que vienen varios relevos en próximos meses.

En la JPMP

El 6 de mayo de 2024, el director Reyes Rodríguez expidió la Resolución 000303, mediante la cual se creó la figura de la “inmersión en la actividad judicial”. Allí está el filtro que impide a los militares ingresar a la JPMP.

Estas son las resoluciones con las que fueron retirados decenas de funcionarios de origen militar y policial. Foto: API

Con esta resolución, cualquier miembro de la Fuerza Pública en servicio activo que aspire a ser designado debe someterse a una pasantía en “ambiente real” durante un año,periodo durante el que queda congelado para cualquier otra designación, aunque este bloqueo castrense no está contemplado en la Ley 1765 de 2015.

En contraste, para los civiles, el asunto se puso más fácil. El primero de agosto, se expidió la Resolución 000596, firmada por el director Rodríguez. En ella se estableció que para los civiles que quieran formar parte de la JPMP, el único requisito de preparación es un curso de Derecho Operacional en la Escuela de la Justicia Penal Militar, de 40 horas.

Han sido nombrados más de 100 civiles en la JPMP, mientras que fue “terminada la designación” de decenas de funcionarios de origen militar.