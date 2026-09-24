Procuraduría apoya el diálogo en zonas de producción de hidrocarburos para evitar y resolver conflictos

La Procuraduría General de la Nación se presentó como mediadora en las regiones de mayor producción de petróleo, con el propósito de fortalecer la prevención, el diálogo social y la articulación institucional frente a las situaciones que viven los territorios.

Derecho a la protesta

Para este fin, representantes del organismo de control sostuvieron un encuentro y una mesa de trabajo con representantes de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

Foto: COLPRENSA

En el espacio, citado por la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, se analizaron las expresiones de conflictividad relacionadas con demandas laborales, contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. Igualmente, se estudiaron las dificultades que se presentan en su manejo y las posibles líneas de articulación institucional.

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La mesa de trabajo, que acordó gestionar de manera oportuna los asuntos a través del fortalecimiento de la articulación institucional y el intercambio de información, contó con la participación de la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.