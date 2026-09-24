Angustia en la vía: disputa por el carril entre motocicleta y ambulancia en Bogotá genera momentos de tensión

La escena vuelve a colocar bajo la lupa al gremio de las ambulancias, y a los motociclistas, que han estado en medio de la conversación durante la semana por diferentes hechos que han ocurrido.

La insólita historia de una familia que iba de paseo en una ambulancia en Cali: el conductor dio positivo en alcoholemia

Un hecho generó gran controversia en la tarde del día miércoles 23 de septiembre en Bogotá. En una cámara de seguridad de un local comercial ubicado cerca del lugar quedó registrado el momento.

En el video se observa como una motocicleta y una ambulancia vienen disputando el uso del carril y en un momento, el motociclista es arrollado por el vehículo de emergencias médicas.

El conductor de la motocicleta perdió el equilibrio y cayó el suelo de forma inmediata. Sin embargo, lo que pasaría después iba a ser lo más sorprendente de la situación. Lejos de detenerse para auxiliar al motociclista herido, la ambulancia aceleró el paso y huyó del lugar rápidamente.

Varios usuarios en redes sociales dieron su opinión y los comentarios se dividen. Hay quienes culpan al motociclista y señalan “el gran problema de la ciudad son esas motos que no respetan nada”.

Otros, por su parte, apuntaron al gremio de las ambulancias. “Esas ambulancias son lo peor: pelean entre ellas, se meten en contravía y prenden las sirenas solo para salir del trancón”.

Este es el video del momento exacto:

La ciudadanía pide a la Secretaría de Movilidad de Bogotá que examine los hechos, identifique a los conductores y aclare los sucedido.

El hecho ocurre en medio de la polémica por otros dos casos que ocurrieron durante esta semana, en donde, tanto motociclistas como ambulancias, estuvieron involucrados.

Ambulancia iba de paseo familiar para Pance, en Cali

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, el día domingo se presentó un hecho en el que el conductor de una ambulancia presentó grado 1 de alcoholemia durante el procedimiento.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención de los agentes. En el interior de la ambulancia se movilizaba una familia, entre ellos varios menores de edad, que se dirigía a un paseo de olla hacia Pance.

El conductor fue multado y la ambulancia inmovilizada.

Motocicleta agrede a conductor de vehículo que acababa de salir de su casa

Iniciando la semana, el día lunes, una denuncia ciudadana puso nuevamente la atención sobre los casos de intolerancia que se presentan en las calles de Bogotá.

Un conductor aseguró que fue confrontado por un motociclista cuando salía de un conjunto residencial junto con sus hijos para llevarlos al colegio. El motociclista lo alcanzó en el semáforo, lo invitó a pelear, lo agredió y le rompió el espejo.