Pánico en el aeropuerto El Dorado: se reporta tiroteo en una de las puertas de la terminal

Un episodio de intolerancia alteró la tranquilidad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá durante la noche de este miércoles, 23 de septiembre.

Tiroteo en plena calle de Bogotá: víctima habría sido encañonada al salir de un banco

El suceso provocó momentos de alta tensión y zozobra entre cientos de pasajeros, trabajadores y visitantes que a esa hora transitaban por la principal terminal aérea del país, quienes debieron resguardarse preventivamente tras la detonación de un fuerte estruendo en la zona pública exterior.

Fuentes confirman que se habría tratado de una riña entre los taxistas que se encontraban cerca a la puerta 10 del aeropuerto el Dorado, en el primer piso. No obstante, no hay personas heridas. https://t.co/qRQodC6mox



Video: Orlando Carrillo https://t.co/3HDVo3dAdi pic.twitter.com/MYNYPb3Bnl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 24, 2026

La emergencia generó una rápida reacción en plataformas digitales, donde usuarios y viajeros compartieron grabaciones y testimonios en tiempo real.

Diversos reportes preliminares en redes sociales señalaban que se habría tratado de un intercambio de disparos o tiroteo en las vías de acceso a las plataformas de abordaje, lo que llevó a que las personas dentro del edificio central entraran en estado de máxima alerta.

El origen del hecho

Con el paso de los minutos, testimonios compartidos por ciudadanos en la red social X aclararon el origen de la conflagración verbal y del ruido que desencadenó el pánico masivo.

Tiroteo en el @BOG_ELDORADO gracias @ABDELAESPRIELLA su plan funciona a la perfección locos con armas pic.twitter.com/HHc8F3IaRq — Tómate la Avena!! (@007_Quaker) September 24, 2026

De acuerdo con los usuarios de la plataforma, el confuso momento se debió a un enfrentamiento violento entre varios taxistas que se encontraban estacionados en el área exterior a la espera de recoger pasajeros en la terminal.

La riña entre los conductores provocó que decenas de viajeros que salían del edificio central corrieran nuevamente hacia las salas de espera y locales comerciales en búsqueda de refugio.

El temor colectivo se propagó rápidamente por los pasillos principales, ante la incertidumbre inicial sobre la presencia de hombres armados en los carriles vehiculares de la infraestructura aeroportuaria.

A pesar de la zozobra desatada entre la comunidad viajera y del despliegue preventivo de las unidades de seguridad dentro del recinto, las autoridades locales no han emitido un balance definitivo sobre lo sucedido.

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Reportan un tiroteo y fuertes disturbios cerca del Aeropuerto El Dorado, en medio de enfrentamientos y bloqueos protagonizados por taxistas.#Bogotá #Colombia #ElDorado pic.twitter.com/0YMr0fIYUA — Sumit (@Sumishiv1406) September 24, 2026

SEMANA consultó a la Policía Metropolitana de Bogotá para verificar el origen del suceso y precisar el número de personas involucradas, pero la institución no entregó respuesta.

El flujo de pasajeros y las operaciones aéreas en la terminal lograron normalizarse gradualmente tras la intervención del esquema de vigilancia. Los hechos continúan en desarrollo y bajo la verificación de las unidades policiales adscritas a la seguridad del aeropuerto, las cuales analizan las grabaciones de videovigilancia para identificar a los conductores que protagonizaron el hecho de intolerancia.