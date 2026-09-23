Corte Suprema mantiene encuentro de magistrados en Santa Marta pese al paro armado: “La justicia nunca se paraliza”

La Corte Suprema de Justicia confirmó que mantendrá en Santa Marta el ‘III Encuentro Nacional de la Jurisdicción Penal: pensar la justicia penal en tiempos de transformación’, pese al paro armado y a las medidas de seguridad adoptadas en la ciudad.

Tomás Uribe reaccionó tras el patrullaje del presidente Abelardo De La Espriella en Santa Marta

El encuentro, organizado por la Sala de Casación Penal, está programado para este 24 y 25 de septiembre y reunirá a magistrados, jueces, fiscales, litigantes y expertos nacionales e internacionales para abordar los principales desafíos que enfrenta actualmente la justicia penal.

Ante la situación que vive la capital del Magdalena, el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, envió un mensaje de solidaridad a sus habitantes y aseguró que las autoridades mantienen presencia en el territorio.

“Entendemos que es un momento difícil, pero el Estado está ejerciendo el control en el territorio, ejerciendo su autoridad”, afirmó el magistrado.

Lenis expresó además su confianza en que la población cuente con el acompañamiento de las autoridades y de la Fuerza Pública para desarrollar sus actividades cotidianas pese a las circunstancias de orden público.

“Allí estaremos”

Frente a la posibilidad de modificar o suspender el encuentro, Lenis ratificó que la programación continuará y señaló que la decisión también busca enviar un mensaje de respaldo a Santa Marta.

“Hemos ratificado que, en manifestación de esa solidaridad con la población de Santa Marta, mantenemos el evento de la Sala de Casación Penal. Allí estaremos y es una justicia que es cercana y solidaria también con las personas”, sostuvo.

Procuraduría archivó indagación contra Dora Elena Balvin y no tiene ningún proceso en curso

El encuentro contempla discusiones sobre asuntos como el papel de los jueces frente a la inteligencia artificial, la prueba judicial, el derecho penal económico, el enfoque de género y etario y las nuevas formas de criminalidad.

El presidente de la Corte también fue consultado por las condiciones de seguridad de los jueces y magistrados presentes en Santa Marta. Frente a esto, aseguró que las garantías están dadas para continuar con las actividades previstas.

“Está garantizada. En ocasiones pasadas también hemos tenido situaciones como este tipo, pero siempre hemos logrado que los jueces puedan realizar su labor día a día y que la justicia nunca se paralice”, concluyó Lenis.