Secretaría de Educación toma medidas por polémica tarea escolar sobre el ELN y las disidencias de las Farc

Una tarea asignada a estudiantes de una institución educativa de Villa del Rosario, Norte de Santander, generó rechazo luego de que se conociera una denuncia relacionada con la elaboración de dibujos alusivos a grupos armados ilegales este miércoles, 23 de septiembre.

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El caso tomó fuerza a través de un video difundido en redes sociales. Según la denuncia conocida por las autoridades educativas, una docente habría pedido a sus alumnos realizar dibujos relacionados con estructuras como el ELN y las disidencias de las Farc.

Ante la situación, la Secretaría de Educación de Norte de Santander anunció que tomó las primeras medidas para esclarecer lo sucedido. La entidad requirió al rector del establecimiento educativo para que presente un informe detallado sobre las circunstancias en las que se habría desarrollado la actividad.

“Esta entidad ha solicitado de manera inmediata al rector del establecimiento para que rinda un informe claro sobre los hechos que se denuncian en dicho video”, explicó la Secretaría.

Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario. Ponerlos a dibujar las banderas del ELN y las FARC, no. La memoria histórica debe partir de las víctimas, sus historias y su dignidad, no de los emblemas de quienes ejercieron violencia. https://t.co/A9JZd7Slis — Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) September 23, 2026

El caso podría pasar a investigación

La solicitud del informe es, por ahora, el primer paso adoptado por las autoridades. Con la información que entregue la institución, el área de Inspección y Vigilancia deberá determinar si existen elementos para avanzar con un proceso investigativo.

“Una vez se cuente con la información, el área de inspección y vigilancia de esta entidad activará la ruta para determinar el proceso investigativo a que hubiere lugar”, agregó la Secretaría de Educación.

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La Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría también señalaron que mantendrán su compromiso con la protección y formación de los estudiantes y recalcaron que los establecimientos educativos deben ser espacios seguros y alejados de cualquier manifestación de violencia.

Hasta el momento, no se ha anunciado una sanción contra la docente ni la apertura formal de una investigación. Las autoridades esperan conocer la versión de la institución y establecer el contexto en el que fue planteada la polémica tarea escolar.