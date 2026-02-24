Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

En la mañana de este martes, 24 de febrero, la Asociación Distrital de Educadores anunció a través de un comunicado que el próximo miércoles 12 de marzo realizarán una nueva jornada de paro que durará unas 24 horas.

El gremio indicó que la decisión es una respuesta política y colectiva frente a una orientación de la Secretaría de Educación del Distrito que está “debilitando la educación pública y deteriorando las condiciones reales para enseñar y aprender”.

Educadores anuncian paro de 24 horas en Bogotá. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Aseguraron que en los colegios oficiales se está imponiendo una forma de gestión centrada en el control laboral, además del aumento de exigencias administrativas y decisiones que desconocen la vida institucional.

“Se presiona a las comunidades educativas con más reportes, más trámites y más restricciones, mientras se recortan espacios indispensables para la planeación pedagógica y el mejoramiento institucional. Al mismo tiempo se afecta la autonomía de los colegios y se tensiona el ejercicio de las garantías sindicales, generando un ambiente que afecta el carácter constitucional de la organización del magisterio”, precisa.

Dicha línea de administración además se expresa, según la asociación, en medidas que comprometen la educación inicial. Precisan que el cierre de prejardín y jardín es un retroceso que golpea a la primera infancia y amplía la desigualdad porque interrumpe trayectorias educativas y reduce oportunidades desde el comienzo.

Educadores anuncian paro de 24 horas en Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Se refieren además a la inestabilidad de las condiciones laborales, la sobrecarga y vigilancia permanente sobre el trabajo docente, que profundiza el desgaste y deteriora los ambientes laborales de los mismos.

Concluyen asegurando que el paro convoca a docentes, directivos, docentes orientadores, personal administrativo, estudiantes, madres, padres y acudientes, para que estos defiendan la escuela pública exigiendo respuestas a la Secretaría de Educación.

“Esta jornada busca que Bogotá escuche a sus comunidades educativas: sin garantías, sin autonomía institucional, sin estabilidad y sin condiciones dignas no hay educación pública que se sostenga”, afirman.