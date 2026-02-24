Educación

Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

El gremio se pronunció y aseguró una “debilitación de la educación pública”.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 9:55 a. m.
Esto es lo que dijo la Asociación.
Esto es lo que dijo la Asociación. Foto: Esteban Vega

En la mañana de este martes, 24 de febrero, la Asociación Distrital de Educadores anunció a través de un comunicado que el próximo miércoles 12 de marzo realizarán una nueva jornada de paro que durará unas 24 horas.

El gremio indicó que la decisión es una respuesta política y colectiva frente a una orientación de la Secretaría de Educación del Distrito que está “debilitando la educación pública y deteriorando las condiciones reales para enseñar y aprender”.

Continúa las Protestas por parte de los Docentes de las Instituciones del Valle del Cauca en la Plazoleta San Francisco, En apoyo al paro nacional de maestros convocado por FECODE.
Educadores anuncian paro de 24 horas en Bogotá. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Aseguraron que en los colegios oficiales se está imponiendo una forma de gestión centrada en el control laboral, además del aumento de exigencias administrativas y decisiones que desconocen la vida institucional.

“Se presiona a las comunidades educativas con más reportes, más trámites y más restricciones, mientras se recortan espacios indispensables para la planeación pedagógica y el mejoramiento institucional. Al mismo tiempo se afecta la autonomía de los colegios y se tensiona el ejercicio de las garantías sindicales, generando un ambiente que afecta el carácter constitucional de la organización del magisterio”, precisa.

Dicha línea de administración además se expresa, según la asociación, en medidas que comprometen la educación inicial. Precisan que el cierre de prejardín y jardín es un retroceso que golpea a la primera infancia y amplía la desigualdad porque interrumpe trayectorias educativas y reduce oportunidades desde el comienzo.

Protestas de Fecode en Bogotá
Educadores anuncian paro de 24 horas en Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Se refieren además a la inestabilidad de las condiciones laborales, la sobrecarga y vigilancia permanente sobre el trabajo docente, que profundiza el desgaste y deteriora los ambientes laborales de los mismos.

Concluyen asegurando que el paro convoca a docentes, directivos, docentes orientadores, personal administrativo, estudiantes, madres, padres y acudientes, para que estos defiendan la escuela pública exigiendo respuestas a la Secretaría de Educación.

“Esta jornada busca que Bogotá escuche a sus comunidades educativas: sin garantías, sin autonomía institucional, sin estabilidad y sin condiciones dignas no hay educación pública que se sostenga”, afirman.

Continúa las Protestas por parte de los Docentes de las Instituciones del Valle del Cauca en la Plazoleta San Francisco, En apoyo al paro nacional de maestros convocado por FECODE.
Educadores anuncian paro de 24 horas en Bogotá. Foto: Aymer Andrés Álvarez

