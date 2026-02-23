Sena abre 30 mil cupos: estos son algunos de los programas con más demanda

Para nadie es un secreto que muchos colombianos se levantan cada día buscando una oportunidad para salir adelante. Para ello, la educación es el puente hacia una mejor calidad de vida, pero la realidad es que los precios elevados y los horarios imposibles suelen ser un obstáculo difícil de superar.

Para romper esas barreras, el Sena ha lanzado una nueva convocatoria que cae como ‘anillo al dedo’ para quienes buscan progresar. La institución abrió 30 mil vacantes para técnicos y tecnólogos, una apuesta ambiciosa que busca ayudar a miles de personas a mejorar sus ingresos a través del estudio.

Lo mejor de esta oferta es su flexibilidad: se trata de 503 programas totalmente virtuales, que se dividen en 462 cursos cortos, 20 técnicos y 21 tecnólogos. Incluyendo programas desde marketing digital hasta confección y creación de contenido.

Lo que más llama la atención es lo sencillo que puede ser empezar. Para la gran mayoría de estos programas, los requisitos son básicos: tener la disponibilidad horaria, ser mayor de edad (en algunos casos) y contar con una conexión a internet. Según lo que elija, los cursos pueden durar desde 40 horas (ideales para un aprendizaje rápido) hasta 2.256 horas para quienes buscan una formación profunda.

La lista de áreas disponibles es muy variada y pensada en lo que las empresas están pidiendo hoy:

Inglés: Trece niveles para quienes quieren trabajar de forma global.

Trece niveles para quienes quieren trabajar de forma global. Marketing digital y análisis de datos: Vitales para cualquier emprendedor o para quien quiera destacar en el mundo corporativo.

Vitales para cualquier emprendedor o para quien quiera destacar en el mundo corporativo. Ciberseguridad: Una de las áreas con más futuro debido al aumento de los ataques digitales.

Una de las áreas con más futuro debido al aumento de los ataques digitales. Higiene de alimentos: El “infaltable” si tu meta es trabajar en gastronomía.

El “infaltable” si tu meta es trabajar en gastronomía. Energías renovables: Formación en paneles solares y gestión ambiental, pensando en el planeta.

Formación en paneles solares y gestión ambiental, pensando en el planeta. Salud Ocupacional (SST) y Gestión de Proyectos: Conocimientos clave para coordinar equipos de forma eficiente.

Si le interesa alguna de estas opciones, el proceso es muy directo. Solo debe asegurarse de estar registrado en las plataformas oficiales de la institución, como SofiaPlus y Betowa, y cargar la documentación que le pidan según el curso. Es una oportunidad para adquirir habilidades que marcan la diferencia en una hoja de vida sin tener que gastar un solo peso.