Sena lanza atractiva certificación para mujeres: conozca fechas y requisitos para acceder

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) es una de las instituciones educativas más importantes del país y es clave para millones de colombianos que buscan formación técnica y tecnológica gratuita. La entidad permite cualificar el talento humano para impulsar la productividad y el desarrollo económico del país.
El Sena facilita el acceso al empleo, el emprendimiento y la educación de calidad para jóvenes y adultos, convirtiéndose en una herramienta clave contra la pobreza y para la movilidad social.
Recientemente, la institución lanzó una nueva certificación enfocada a mujeres. Se trata de ‘Voces de mujeres 2026′, que es una estrategia para que 2.000 mujeres certifiquen su experiencia laboral en distintos sectores productivos.
La convocatoria para acceder a esta certificación estará abierta hasta el 26 de febrero. Hace parte del proceso de ‘Evaluación y Certificación de Competencias Laborales’, con el que se reconoce la experiencia como una forma legítima de formación..
Está dirigida exclusivamente a mujeres que quieran validar sus conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de su vida. Esto sin discriminar tipo de trabajo o si es formal o informal.
¿A quién está dirigida la certificación?
Se pueden presentar a la convocatoria:
- Mujeres campesinas
- Trabajadoras de la economía popular
- Indígenas
- Pescadoras
Sin embargo, también pueden postularse mujeres en todo el país. Entre las áreas en las que se puede certificar son las siguientes:
- Agropecuario
- Economía popular
- Gastronomía y turismo
- Educación
- Artesanías
- Comercio
- Seguridad
- Sector ambiental
- Tecnologías de la información
- Confección y servicios administrativos
¿Cómo inscribirse?
Para acceder lo que debe hacer es ingresar al portal oficial del Sena, luego ubicar el banner de ‘Voces de Mujeres 2026′. Luego acceder y diligenciar el formulario.
Tenga en cuenta que el proceso no tiene costo y solo estará habilitado hasta la fecha mencionada anteriormente. Es importante que sepa que con esta convocatoria se busca visibilizar y mejorar las oportunidades de la empleabilidad de las mujeres en todo el país.