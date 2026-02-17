Educación

Sena lanza atractiva certificación para mujeres: conozca fechas y requisitos para acceder

Tenga en cuenta los pasos para acceder a este programa.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 9:29 a. m.
Esto es lo que debe saber sobre la nueva certificación del Sena
Esto es lo que debe saber sobre la nueva certificación del Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) es una de las instituciones educativas más importantes del país y es clave para millones de colombianos que buscan formación técnica y tecnológica gratuita. La entidad permite cualificar el talento humano para impulsar la productividad y el desarrollo económico del país.

El Sena facilita el acceso al empleo, el emprendimiento y la educación de calidad para jóvenes y adultos, convirtiéndose en una herramienta clave contra la pobreza y para la movilidad social.

Acceder a este curso es muy fácil.
Esto es lo que debe saber sobre la nueva certificación del SENA.

Recientemente, la institución lanzó una nueva certificación enfocada a mujeres. Se trata de ‘Voces de mujeres 2026′, que es una estrategia para que 2.000 mujeres certifiquen su experiencia laboral en distintos sectores productivos.

La convocatoria para acceder a esta certificación estará abierta hasta el 26 de febrero. Hace parte del proceso de ‘Evaluación y Certificación de Competencias Laborales’, con el que se reconoce la experiencia como una forma legítima de formación..

Está dirigida exclusivamente a mujeres que quieran validar sus conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de su vida. Esto sin discriminar tipo de trabajo o si es formal o informal.

Icetex anuncia buena noticia para estudiantes que quieren financiar su carrera en 2026: "20.000 cupos nuevos"
Sena Jornada Nacional de Empleo y Emprendimiento para las Mujeres Desempleo Mujer Incertidumbre Bogota Marzo 8 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Esto es lo que debe saber sobre la nueva certificación del SENA.

¿A quién está dirigida la certificación?

Se pueden presentar a la convocatoria:

  • Mujeres campesinas
  • Trabajadoras de la economía popular
  • Indígenas
  • Pescadoras

Sin embargo, también pueden postularse mujeres en todo el país. Entre las áreas en las que se puede certificar son las siguientes:

  • Agropecuario
  • Economía popular
  • Gastronomía y turismo
  • Educación
  • Artesanías
  • Comercio
  • Seguridad
  • Sector ambiental
  • Tecnologías de la información
  • Confección y servicios administrativos
Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

¿Cómo inscribirse?

Para acceder lo que debe hacer es ingresar al portal oficial del Sena, luego ubicar el banner de ‘Voces de Mujeres 2026′. Luego acceder y diligenciar el formulario.

Sena alerta sobre estafas a proveedores.
Esto es lo que debe saber sobre la nueva certificación del SENA.

Tenga en cuenta que el proceso no tiene costo y solo estará habilitado hasta la fecha mencionada anteriormente. Es importante que sepa que con esta convocatoria se busca visibilizar y mejorar las oportunidades de la empleabilidad de las mujeres en todo el país.

