Son miles los jóvenes colombianos que, luego de cursar su educación primaria y básica secundaria, se alistan para dar el siguiente paso; la educación superior. Sin embargo, muchos ven varios obstáculos en ese proceso, dado que no cuentan con los recursos para costear una universidad privada o los conocimientos para aprobar los exámenes en una universidad pública.

El Icetex es una de las entidades que acerca esa posibilidad a miles de estudiantes del país, a través de la financiación de programas educativos en instituciones nacionales e internacionales y en distintas modalidades.

Recientemente, la entidad anunció una noticia para las personas que se postularán para la próxima convocatoria de crédito correspondiente a 2026-2. Aseguraron que se aumentaron cerca de 9.000 créditos educativos para las dos convocatorias de este año.

“Así, el cupo de créditos a otorgar para las convocatorias de los dos períodos de 2026 será mayor y llegará a un total de 20.000 créditos. Se trata de mayores oportunidades de financiación para el acceso a educación superior para las y los estudiantes colombianos“, precisó la institución.

Indicaron que la medida fue establecida por la entidad luego de recalcular las utilidades de la institución al cierre del 2025, lo que permitirá que se destinen recursos propios a más créditos educativos. Buscarán pasar de los 11.000 cupos anunciados para 2026 a 20.000 para el acceso, permanencia o culminación de estudios de educación superior.

La convocatoria actual, 2026-1, tendrá la posibilidad para que otros 3.000 estudiantes accedan a financiación de créditos de mediano y corto plazo. Es decir, son 3.000 personas adicionales a los 6.000, que están en proceso de aprobación, para lograr la financiación para primer semestre académico de este año.

“Para los estudiantes que salgan favorecidos a través de los créditos adicionales para primer semestre de este año, y que hayan pagado con recursos propios la matrícula a la Institución de Educación Superior, podrán solicitar a esta institución la devolución”, precisa el portal.

La entidad además indicó que, adicional a los nuevos cupos, también se puso en marcha hace algunos meses el modelo de cofinanciación diferida ‘Alianza + Futuro’.

En este modelo ya son cinco las Instituciones de Educación Superior del país que han firmado de manera voluntaria el convenio con la entidad para garantizar a sus estudiantes matriculados (con crédito de ICETEX) el acceso a una tasa de interés más baja (IPC + 0 % en época de estudios e IPC + 3 % en época de amortización).