Economía

Muchos trabajadores perderán semanas de pensión: Colpensiones y otros fondos no tendrán en cuenta estos años

Es importante que conozca estos aspectos de la normativa pensional en Colombia.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 10:30 a. m.
Tenga en cuenta algunas normativas pensionales desconocidas para muchos.
Tenga en cuenta algunas normativas pensionales desconocidas para muchos. Foto: 123RF

A partir del primero de enero de este año, las mujeres obtuvieron un nuevo beneficio en materia pensional, luego de que se aprobara la reducción de las semanas de pensión, tras una decisión de la Corte Constitucional, que reconoció las brechas laborales históricas que han enfrentado las mujeres debido a interrupciones laborales relacionadas con el cuidado, la maternidad y la informalidad.

La reducción se inició en 2026, año en el que quedan 1.250 semanas cotizadas que deben tener las mujeres. Cada año se hará una disminución de 50 semanas hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. La edad, sin embargo, se mantendrá en 57 años.

La carga de cuidados que recae sobre las mujeres es una estructura difícil de cambiar en la sociedad.
Los hombres, por su parte, seguirán manteniendo las mismas semanas. Son 1.300 cotizadas y deben tener 62 años para lograr la mesada pensional.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay varios casos que los trabajadores llegan a exceder las semanas necesarias para llegar a la pensión. Por lo general, en estos casos, la razón más común es que se insertaron bastante jóvenes en el mercado laboral.

Aunque muchos piensan que cotizar más semanas es un beneficio, lo cierto es que en algunos casos puede ser contraproducente, dado que la normativa colombiana impone límites a los pagos mensuales de pensiones.

Pagos
Es importante tener en cuenta que los colombianos se pensionan bajo el 65 % de su ingreso base de liquidación. La mesada pensional aumenta 1,5 % si hay 50 semanas adicionales. Sin embargo, estas aumentan hasta llegar al 80 % del IBL.

¿Está en riesgo el abastecimiento de energía en medio de crisis invernal? MinMinas lanza advertencia a generadoras

Si usted gana más de un salario mínimo, no debe exceder las 1.800 semanas cotizadas, que son unos 34 años de trabajo. Si exceden las semanas, las pueden perder dado que superan el IBL del 80 %. Los fondos no están obligados a devolverlas en dinero, por lo que técnicamente no serán reconocidas.

Es decir, este será un tiempo perdido si de mesadas pensionales se habla.

Salario minimo
