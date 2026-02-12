Muchos trabajadores perderán semanas de pensión: Colpensiones y otros fondos no tendrán en cuenta estos años

A partir del primero de enero de este año, las mujeres obtuvieron un nuevo beneficio en materia pensional, luego de que se aprobara la reducción de las semanas de pensión, tras una decisión de la Corte Constitucional, que reconoció las brechas laborales históricas que han enfrentado las mujeres debido a interrupciones laborales relacionadas con el cuidado, la maternidad y la informalidad.

La reducción se inició en 2026, año en el que quedan 1.250 semanas cotizadas que deben tener las mujeres. Cada año se hará una disminución de 50 semanas hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. La edad, sin embargo, se mantendrá en 57 años.

Los hombres, por su parte, seguirán manteniendo las mismas semanas. Son 1.300 cotizadas y deben tener 62 años para lograr la mesada pensional.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay varios casos que los trabajadores llegan a exceder las semanas necesarias para llegar a la pensión. Por lo general, en estos casos, la razón más común es que se insertaron bastante jóvenes en el mercado laboral.

Aunque muchos piensan que cotizar más semanas es un beneficio, lo cierto es que en algunos casos puede ser contraproducente, dado que la normativa colombiana impone límites a los pagos mensuales de pensiones.

Es importante tener en cuenta que los colombianos se pensionan bajo el 65 % de su ingreso base de liquidación. La mesada pensional aumenta 1,5 % si hay 50 semanas adicionales. Sin embargo, estas aumentan hasta llegar al 80 % del IBL.

Si usted gana más de un salario mínimo, no debe exceder las 1.800 semanas cotizadas, que son unos 34 años de trabajo. Si exceden las semanas, las pueden perder dado que superan el IBL del 80 %. Los fondos no están obligados a devolverlas en dinero, por lo que técnicamente no serán reconocidas.

Es decir, este será un tiempo perdido si de mesadas pensionales se habla.

