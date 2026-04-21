Finanzas
¿Por qué los trabajadores ganarán más en julio? La medida legal que lo beneficiará este 2026
Un ajuste en la jornada laboral sumado al de los recargos dominicales y festivos, cambiará el salario de miles. Desde julio, el bolsillo de los trabajadores sentirá el impacto.
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21 de abril de 2026, 11:41 a. m.
El aumento desde julio impactará directamente el salario de cientos de trabajadores Foto: Getty Images
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