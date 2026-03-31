Cifras & Leyes, el bufete que rompe la tradición y apuesta por la educación de sus trabajadores: “Somos una firma sin apellidos”

Hace cinco años Jhon Jairo Bustos renunció a su trabajo en una de las firmas de abogados más importantes del país y emprendió. ¿Su propósito? Brindar atención personalizada, innovar en las herramientas y el conocimiento, e impactar de manera positiva en la vida de su equipo.

Acumula varios títulos. Bustos es abogado de la Universidad Externado de Colombia y contador público de la Universidad El Bosque, además de especialista en Derecho Tributario, con magíster en Derecho del Estado, y estudios de tributación en el exterior.

Desde que emprendió, este abogado ha logrado atender a más de 80 clientes nacionales e internacionales, que van desde emprendimientos hasta multinacionales con operación en varios países. Además, ha ganado varios litigios en contra de la DIAN por más de 30.000 millones de pesos.

Aunque la firma lleva apenas cinco años en el mercado, hace un año le cambió el nombre a “Cifras & Leyes”. “Cambiamos muchas de las cosas que se usan en las firmas tradicionales como lo son los apellidos de los socios, y rompimos el esquema. Porque somos una firma más fresca, moderna y juvenil”, aseguró. Y sí: esa es su especialidad.

Esta firma ha logrado atender a más de 80 clientes nacionales e internacionales, que van desde emprendimientos hasta multinacionales con operación en varios países. Foto: Cifras & Leyes- API

Renunciar a una firma consolidada para emprender no debió de ser una decisión fácil. ¿Qué oportunidad descubrió?

JHON JAIRO BUSTOS: Existía una oportunidad grande, especialmente para los clientes que querían mayor atención personalizada. Desafortunadamente, las grandes firmas tienen tantos clientes que su talón de Aquiles es la personalización. De igual manera, los equipos de las firmas rotan tanto que los clientes deben cambiar sus equipos de trabajo constantemente. Fue ahí donde descubrí una oportunidad y comencé a trabajar. Hoy, tenemos una tasa de retención de clientes superior al 90 %. Lo que quiere decir que cuando llegan, se quedan con nosotros.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece Cifras & Leyes?

J.J.B.: La asesoría y planeación tributaria; la protección y planeación patrimonial de familias y empresas, y el litigio tributario. En Colombia pasa algo muy interesante y es que más del 90 % de las empresas son familiares, lo que significa que detrás de las empresas siempre hay una familia. Muchas veces la asesoría a la empresa es limitada y se deja a un lado a las personas naturales.

En ese contexto, supimos que teníamos que combinar no solo la asesoría tributaria para las empresas, sino asesoría en la planeación patrimonial de las familias, para así blindarlos de factores externos como divorcios, demandas o embargos. Situaciones que también pueden dañar a las compañías.

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El sistema tributario en Colombia es muy variable y poco estable, ¿cómo logran mantenerse actualizados para asesorar de la mejor manera a sus clientes?

J.J.B.: Ese precisamente es uno de los temas que más nos destacan. Al ser una firma joven, estamos actualizándonos todo el tiempo, lo que quiere decir que las nuevas tecnologías nos permiten acceder a información en tiempo real: sentencias o conceptos de la DIAN, por ejemplo. Esto nos ha permitido tener información actualizada y adaptarnos al mismo ritmo de las empresas y de nuestros clientes, algo que no siempre ocurre en las firmas tradicionales.

La firma cuenta con un equipo mayoritariamente joven y femenino. ¿Cómo opera ese modelo?

J.J.B.: Actualmente la firma tiene más de diez profesionales, entre abogados y contadores. Más del 70 % del equipo son mujeres, a las cuales la firma, en muchos casos, ha apoyado con el pago de sus estudios de pregrado. Además, la edad promedio de los profesionales es de 30 años. Pues más que una empresa para trabajar, las nuevas generaciones buscan tener buenos jefes, calidad de vida y oportunidades de crecimiento.

Nuestro modelo permite que los abogados y los contables participen de los ingresos y de las utilidades de la firma desde que entran a trabajar. Eso quiere decir que se convierten casi que en accionistas de la empresa, lo que en otros lugares puede tomar mucho tiempo.

Recientemente han estado trabajando en el proyecto “Beca y trabajo”. ¿De qué se trata?

J.J.B.: Sí. Es una iniciativa para apoyar a jóvenes en sus estudios y darles la oportunidad de tener su primer empleo. Inició con una auxiliar de contabilidad que contratamos, que es mamá de dos pequeños, muy talentosa, que sabía muchísimo más que muchos contadores, pero le faltaba únicamente el título.

Entonces, patrocinada por la firma, entró a estudiar y ahora está a punto de graduarse. Ella será la “primera promoción” pagada ciento por ciento por la firma. Y eso es lo que quiero institucionalizar: darle la oportunidad a estas personas, porque creo firmemente que muchos de los problemas de nuestra sociedad se solucionarán con estudio, oportunidades y empatía.

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¿La convocatoria ya está activa?

J.J.B.: Sí, la idea es crear una convocatoria para aquellas personas que quieran empezar sus estudios en contaduría pública o derecho, pagarles sus estudios, pero además contratarlos como auxiliar contable o asistente jurídico ¿Requisitos? Ganas de estudiar y salir adelante. Las personas que quieran inscribirse, pueden escribirnos una carta o un mensaje al correo y contarnos por qué quisieran acceder a esta oportunidad.

⁠Actualmente operan en Bogotá y Medellín. ¿Esperan seguir expandiéndose a otras regiones del país?

J.J.B.: Claro. Dentro de nuestro plan de expansión está llegar a otras ciudades donde tenemos clientes. La siguiente ciudad a la que queremos llegar es Cali, en donde ya tenemos un buen número de clientes, pero antes de eso queremos fortalecer Medellín, sin descuidar Bogotá, que es nuestra sede principal.

Finalmente, ¿qué aprendizaje le dejó emprender?

J.J.B.: Emprender no es fácil, pero la firma me ha permitido servirle a muchas personas, lo cual me motiva a seguir trabajando y a seguir creciendo para servir. Esa es mi filosofía de vida… “vivir para servir” y trabajar por mi equipo que también han estado para mí en momentos difíciles.

*Contenido elaborado con el apoyo Cifras & Leyes.