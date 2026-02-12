¿Está en riesgo el abastecimiento de energía en medio de crisis invernal? MinMinas lanza advertencia a generadoras

La crítica situación que hay en distintos departamentos y, en especial, en los embalses donde se genera la energía, llevó al Ministerio de Minas a activar una alerta que, por el momento, tiene fines preventivos, según confirmó esa cartera.

En ese sentido, la entidad que lidera Edwin Palma pidió a las empresas generadoras de energía que preparen planes de contingencia, para garantizar el abastecimiento de energía en el país.

Ello, debido a lo que ha sucedido en algunos embalses que están en dificultades, como el de Urrá, en Córdoba.

Por el alto nivel de las represas para la producción de energía hidráulica, que sirven para suministrar el agua y llevar a que las turbinas generen la energía, luego de lo cual se debe realizar el vertimiento de agua a los ríos, se podría llegar a tener que detener la operatividad de las hidroeléctricas, ya que la prioridad tendría que ser la vida humana.

Turbinas Foto: Getty IMAGES

Así las cosas, ante el monitoreo permanente de los embalses y los pronósticos que tiene el Ideam, el Ministerio de Minas hizo un llamado a reforzar la planeación y control de sus niveles para proteger el servicio y a las comunidades.

Estos argumentos hacen parte de la circular 40009, emitida por MinMinas, dirigida de forma directa a los agentes generadores del mercado mayorista de energía eléctrica.

MinMinas busca que la emergencia económica no afecte el suministro de servicio de energía eléctrica Foto: ADOBE STOCK

En el decreto de emergencia

En el decreto de emergencia emitido, a la luz de la crisis que ha desatado el clima en varios departamentos del país, en especial en Córdoba, se sustenta precisamente la situación que expuso Afinia, en relación con el operador de red eléctrica en Córdoba, a través de un comunicado emitido, primero el 4 de febrero, y otro el 9 del mismo mes. “Como medida preventiva, se suspendió una unidad de generación y, posteriormente la central quedó indisponible desde el miércoles 4 de febrero de 2026, priorizando la descarga controlada por seguridad hidráulica sobre la generación de energía, dado que el turbinado incrementa el caudal total evacuado hacia el río Sinú, incluso por encima de las autorizadas en la licencia ambiental".

Redes eléctricas Foto: Getty Images

Afinia habló de afectaciones severas a la infraestructura eléctrica como consecuencia directa de las inundaciones y del deterioro de la red vial, lo que ha obligado a suspensiones preventivas del servicio en varios municipios y a la desconexión total de otros, exclusivamente por razones de seguridad eléctrica y protección de la vida, sustenta el texto del decreto.

Palma explicó que con la circular buscan invitar a las generadoras a “actuar con responsabilidad y anticipación. La planeación rigurosa y el monitoreo permanente son fundamentales para garantizar el abastecimiento de energía y proteger a las comunidades”.