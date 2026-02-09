Hidroeléctrica de Urrá anuncia aumento de descargas al río tras incremento de lluvias en el embalse

Hace algunas horas, la empresa Urrá S.A., responsable de la hidroeléctrica de Urrá 1, anunció a través de un comunicado que, debido al incremento de los aportes de caudal al embalse y con el objeto de controlar la tasa de ascenso de los niveles del mismo, se han incrementado las descargas desde la central hidroeléctrica.

Aprovechó, además, para reiterar a la ciudadanía la importancia de atender las informaciones que emiten por los canales oficiales y a seguir con atención las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo de desastres, cuyo acompañamiento sería fundamental para la seguridad de todos.

Embalse de Urrá, a punto del desbordamiento. Foto: Anla / Autoridad Ambiental. Cortesía

Es importante detallar que los reportes regionales indican que el embalse superó los niveles críticos de almacenamiento debido a las intensas lluvias, lo que motiva a la empresa a tomar medidas para prevenir un desbordamiento de las aguas.

Estas acciones garantizarán la seguridad de la infraestructura y de las comunidades ubicadas aguas abajo, además de cumplir con las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.

En el comunicado, la empresa detalló que las comunidades deberán estar atentas a la información que se emitirá sobre los caudales y la situación hidrológica de la represa, dado que diariamente se publica un informe con los niveles del embalse, el caudal entrante, el caudal descargado por las turbinas y el caudal descargado por el rebosadero.

Central Hidroeléctrica de Urrá emitió un comunicado tras la situación. Foto: Central Hidroeléctrica de Urrá.

Anla monitorea de cerca las alertas rojas en Urrá

En los últimos días, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se refirió a dicho incremento, asegurando que existen varios riesgos asociados al aumento de la precipitación en las cuencas cercanas al embalse.

“A partir de los monitoreos de la Anla, se logró evidenciar que el caudal de entrada al embalse del proyecto presentó un crecimiento acelerado en un período de 36 horas. Desde la madrugada del 1° hasta el 2 de febrero, pasó de 500 m³/s a más de 2.500 m³/s, superando en más de cinco veces los valores observados previamente”, indicó la autoridad.

Aseguró, además, que el proyecto ha activado dos estrategias operativas para contener los caudales: la primera es la reducción y ajuste de la generación de energía para limitar las descargas por turbinación, y la segunda, es la operación de compuertas y rebosadero para atenuar la creciente. Sin embargo, en los municipios aledaños al embalse persisten las inundaciones y deterioros.