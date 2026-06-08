Urrá responde a denuncias de injerencia de viceministra de Defensa en despidos y decisiones internas: “El presidente ejerce funciones con autonomía”

Alejandro Padrón Pardo, exsecretario general de la Hidroeléctrica Urrá, quien trabajó de cerca con Enrique Kerguelen, actual presidente de la empresa estatal, denunció en SEMANA la presunta injerencia de Angélica Verbel, viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, en decisiones y despidos.

De acuerdo con el abogado y académico, su salida se dio por información sobre su cercanía con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, basada en publicaciones en sus redes sociales de antes de su salto a la política.

Exsecretario general de Urrá se destapa en SEMANA contra Angélica Verbel, viceministra de Defensa. Foto: Montaje SEMANA, Anla, Suministrado

“Se produjo sin que existiera causa objetiva, disciplinaria, legal o institucional que la justificara. Fui separado del cargo no por mis actuaciones, no por mis resultados y mucho menos por el incumplimiento de mis deberes, sino exclusivamente por mi amistad personal con el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella”, manifestó para este medio.

Según Padrón, Verbel utilizó el material, exigiendo su “desvinculación inmediata” por su amistad con el ahora candidato.

“No hubo otra razón. No existió causa jurídica, disciplinaria o institucional que la sustentara. La orden fue apartarme del cargo por una relación de amistad. Eso es persecución política. Eso es constreñimiento”, dijo.

Ante esta denuncia y la de otros tres excontratistas, Urrá respondió asegurando que el presidente de la hidroeléctrica ejerce funciones “con autonomía”.

“El presidente ejerce sus funciones con plena autonomía administrativa, conforme a las competencias que le otorgan la ley, y los estatutos de la empresa. Asimismo, rechaza de manera categórica falsas afirmaciones sobre intromisiones de terceros en la toma de decisiones o que estas obedezcan a temas de índole político”, manifiesta en el comunicado.

Y agregó: “Todas las decisiones son adoptadas en el ejercicio de la gobernanza administrativa y adoptadas bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico”.

Frente a la terminación de contratos, la empresa aseguró que “obedecen exclusivamente a criterios objetivos sustentados en informe detallado de supervisión donde se evidencian inconsistencias contractuales”.

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Además, salieron en defensa de Verbel, rechazando “las afirmaciones que pretenden atribuir” a la viceministra.

“Y a cualquier tercero sobre participación, injerencia, margen de configuración o decisiones que adopte la empresa relacionada con la vinculación, permanencia o desvinculación de funcionarios y contratistas”, indicó el comunicado.

Finalmente, aseguraron que “no existe ni ha existido instrucción, presión, recomendación o intervención de ninguna índole por parte de la señora Angélica Verbel López o de terceros en asuntos de carácter laboral, contractual o administrativo de la empresa”.

SEMANA conoció que las quejas disciplinarias de los excontratistas, donde se mencionó a Verbel, fueron radicadas ante la Procuraduría General de la Nación.