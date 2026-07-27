Estos eran los eventos a los que Petro iba a asistir en su último viaje internacional a EE. UU.: exposición de arte ‘Los Nadie’

En diferentes sectores políticos han graduado al presidente saliente, Gustavo Petro, como uno de los mandatarios más viajeros, por la agenda internacional que adelantó en sus cuatro años de Gobierno.

Y recientemente trascendió que el mandatario saliente tenía prevista una nueva salida del país, convirtiéndose en su último viaje internacional antes de abandonar el poder el próximo 7 de agosto.

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El traslado que iba a realizar a Estados Unidos y de acuerdo con un decreto que expidió la Casa de Nariño era para asistir a dos eventos en Nueva York y Washington.

“Que mediante el Decreto 0773 del 16 de julio de 2026, modificado por el Decreto 0780 del 17 de julio de 2026, se delegaron unas funciones legales y constitucionales, con ocasión del traslado del señor presidente de la República de Colombia a las ciudades de Washington y Nueva York - Estados Unidos de América, del 20 al 24 de julio de 2026, con el fin de asistir a la exposición de arte “Los Nadie” en la OEA y a la “Gobernanza de los recursos naturales como fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad’ en la ONU, evento organizado por la República Democrática del Congo”, se desprende del documento de la Casa de Nariño.

Decreto de la Casa de Nariño. Foto: Decreto Casa de Nariño

Y agregó el documento: “Que el Presidente de la República de Colombia no se desplazó a las ciudades de Washington y Nueva York - Estados Unidos de América. Que por las consideraciones anteriores se hace necesario derogar los Decretos 0773 del 16 de julio de 2026 y 0780 del 17 de julio de 2026”.

No obstante, ese viaje internacional se canceló a última hora. Pero cabe recordar que recientemente el presidente saliente Petro ha agudizado su postura en contra de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Lo voy a decir con claridad. Pareciera que muchos asesores del narcotráfico vivieran en Washington y asesoraran al presidente de los Estados Unidos. Mucho más de lo que asesoraron a los presidentes de Colombia, uno de los cuales incluso fue su socio y solidario”, indicó Petro el pasado 24 de julio.

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Finalmente aseguró: “La espada de Bolívar no sirve para ser cuidada; así las cinco repúblicas de Bolívar están en proceso de perder su independencia y convertirse de nuevo en virreinato, quizás Colombia más que Venezuela porque aún en Venezuela gobiernan, así no estemos de acuerdo, señores y señoras que son ciudadanas y ciudadanos de Venezuela y de nadie más, pero aquí en Colombia…”.