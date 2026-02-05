Economía

Fedearroz se pronunció sobre auditoría realizada por la Contraloría General: “No constituyen una decisión definitiva”

La federación argumentó los hallazgos señalados por la Contraloría.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

5 de febrero de 2026, 8:37 p. m.
Por medio de un comunicado de prensa se argumentó los hallazgos realizados.
Por medio de un comunicado de prensa se argumentó los hallazgos realizados. Foto: Alfonso Reina

En la mañana del jueves 5 de febrero, la Contraloría General anunció que finalizó la auditoría que se realizaba al fondo que administra Fedearroz.

Unas 4.400 hectáreas ya cuentan con el sistema MIRI, que permite un uso eficiente del agua en la industria arrocera.
La federación expuso sus argumentos frente a los señalamientos de la Contraloría. Foto: Fedearroz

La entidad anunció que encontró un presunto daño patrimonial, con falta disciplinaria incluida en el accionar. Por medio de la comunicación oficial se destacó que en las acciones adelantadas se encontraron hallazgos fiscales que superan los $4.000 millones. Esta determinación se da al encontrar posibles ejecuciones de obras civiles con recursos pertenecientes al llamado contingente arancelario COL-RICE.

Contraloría terminó auditoría a fondo que administra Fedearroz y encontró tremenda sorpresa

Pronunciamiento de Fedearroz

En los últimos minutos, Fedarroz se pronunció sobre la noticia, destacando que desde la institución se respeta plenamente el rol constitucional y legal de la Contraloría General de la República como órgano de control fiscal del Estado, y reitera su disposición permanente de colaboración, transparencia y entrega de información dentro de todos los procesos de auditoría y seguimiento.

En primer caso, se informó que el hallazgo fiscal aludido no corresponde a inversiones con recursos del Fondo Nacional del Arroz, como se señala en el título del comunicado.

“Como luego se indica en el mismo documento de la Contraloría, los recursos objeto del pronunciamiento hacen parte de lo que esta ha denominado ‘Contingente Arancelario Col Rice’, refiriéndose a los generados por las subastas de los arroces provenientes de los Estados Unidos en virtud del Tratado de Libre Comercio con ese país, que de conformidad con el Decreto 728 de 2012 deben ser desarrolladas por una sociedad constituida en los Estados Unidos, denominada como Colombia Rice Export Quota Inc., de la cual es miembro la Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz″, señala Fedearroz.

Junto a esto, se señala que los dineros que la Federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tal como lo dispone el mencionado decreto.

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Se argumenta por parte de la federación que las inversiones que señala la Contraloría fueron realizadas por Fedearroz en su condición de titular de dichos recursos, orientados al fortalecimiento de la infraestructura necesaria para el adecuado manejo, secamiento, almacenamiento y trilla del arroz, actividades directamente vinculadas con la estabilidad de la cadena productiva y el servicio a los productores, sin que con ello se haya percibido un beneficio particular.

“Es relevante señalar que, dentro de los procedimientos mediante los cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha otorgado el aval a la destinación de estos recursos, se utilizan fichas técnicas y soportes documentales, los cuales señalan con claridad que, dada su naturaleza, los mismos son de carácter privado de destinación específica de conformidad con los objetivos señalados en el referido decreto”, complementa Fedearroz.

Contraloría hizo auditoría a fondo de Fedearroz.
Contraloría hizo auditoría a fondo de Fedearroz. Foto: Foto realizada con uso de la IA

Fedearroz aclara que la planta de almacenamiento, secado y trilla de arroz de Valencia, Cesar, referida en el comunicado de la Contraloría, fue construida en el año 2016 con recursos de Fedearroz. Además, señalan que la adquisición de algunos equipos se hizo con recursos del Ministerio de Agricultura y estos fueron entregados en comodato a la Federación desde el inicio de la operación de la planta.

Por último, la federación señala que los hallazgos comunicados hacen parte de un proceso administrativo que cuenta con las etapas legales de contradicción, aclaración y defensa.

“En consecuencia, no constituyen una decisión definitiva, frente a lo cual Fedearroz ejercerá plenamente su derecho de defensa para demostrar la legalidad de la inversión, finalidad sectorial y buena fe con que se han ejecutado los recursos”, puntualiza Fedearroz.

