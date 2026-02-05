Empresas

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Cuáles podrían ser los efectos en cobertura, competencia y calidad del servicio

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 4:37 p. m.
Las condiciones actuales de los planes se mantendrán durante la transición. Foto: Adobe Stock

La reciente integración de Movistar con Tigo en Colombia ha generado inquietudes entre los usuarios sobre si deben tomar alguna acción para que sus servicios de telefonía, internet y televisión continúen funcionando con normalidad.

Tras el proceso de consolidación entre ambas compañías, las aclaraciones de los operadores buscan tranquilizar a los clientes sobre la continuidad de sus planes contratados y su facturación.

Según lo confirmado por la compañía en comunicación oficial, los usuarios de Movistar no necesitan realizar ningún trámite ni cambio de configuración en sus servicios tras la operación de integración con Tigo.

Esto implica que no se debe migrar cuentas, cambiar de plan ni ajustar tarjetas SIM por ahora, y tampoco habrá modificaciones en los canales de atención o maneras de pagar y consultar facturas.

La empresa ha subrayado que la transición se está llevando a cabo de manera progresiva, por lo que las condiciones actuales, incluidas tarifas, beneficios de los planes y beneficios contratados, permanecerán intactos para los clientes.

Además, Movistar afirmó que cualquier cambio futuro se comunicará con anticipación suficiente, respetando las normativas que protegen los derechos de los consumidores, para garantizar transparencia y evitar sorpresas en su experiencia de uso.

Un proceso que aún no concluye

Aunque la integración ya avanza, todavía quedan pasos regulatorios y administrativos por cumplirse. Uno de los pendientes es la venta de las acciones en manos del Gobierno Nacional, un trámite que permitirá culminar formalmente la operación entre Tigo y Movistar.

Según el decreto establecido a finales de 2025, el valor de las acciones estatales se fijó en $772 por título, lo que, según cálculos oficiales, podría representar ingresos cercanos a los $855.000 millones de pesos para el Estado colombiano.

Con cobertura inicial en Bogotá, DirecTV lanzó su nuevo servicio de telefonía móvil y datos.
Cualquier ajuste futuro deberá ser informado con anticipación a los clientes. Foto: Getty Images

Qué no cambiará para el usuario

Es importante destacar que ni la proveeduría del servicio, ni las condiciones comerciales actuales se verán afectadas unilateralmente como resultado de esta integración.

El servicio de internet, la televisión por suscripción y los planes de telefonía móvil continuarán operando como hasta ahora para la mayoría de los clientes.

Además, la fusión supervisada por las autoridades regulatorias contó con una serie de compromisos para proteger la competencia y evitar perjuicios a los usuarios, como la obligación de preservar condiciones vigentes de los planes contratados y mantener ciertos estándares de cobertura regional.

Qué vigilar a futuro

Pese a que los usuarios no deben hacer movimientos ni trámites ahora, expertos recomiendan estar atentos a comunicaciones oficiales futuras.

La industria de las telecomunicaciones en Colombia está en un momento de reconfiguración y, si bien las empresas han prometido estabilidad en los servicios, cualquier ajuste en tarifas, paquetes o beneficios será comunicado con antelación para que el cliente pueda decidir con información completa.

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

