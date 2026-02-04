Vehículos

🔴 EN VIVO | Día sin carro y sin moto en Bogotá: siga en directo el estado de las principales rutas de la ciudad

La jornada se desarrolla entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de febrero de 2026, 3:46 a. m.
Tomas de dron de la ciudad sin carros ni motos en 2025.
Tomas de dron de la ciudad sin carros ni motos en 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Sobre las 5: 00 a. m. comenzará una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, con la que se busca dar una mano al medio ambiente en la capital y promover formas alternativas de movilidad dentro de la ciudad.

Este es el listado de vehículos que sí podrán movilizarse durante el día sin carro y moto en Bogotá
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

Esta nueva jornada fue establecida tras la Consulta Popular del año 2000, en la que la ciudadanía aprobó su realización anual. La votación fue realizada el 29 de octubre de ese año y los habitantes de la ciudad votaron “sí” a la realización de un día sin carro el primer jueves de febrero de cada año.

De esta manera, la jornada suma un nuevo año con diferentes retos, entre los que se encuentra el incremento del parque automotor, la congestión por las obras del metro y diferentes proyectos en la ciudad, la aparición de diferentes aplicaciones de transporte y el creciente número de rutas de TransMilenio y servicios zonales.

Justamente, desde esta entidad confirmaron que tendrán disponible toda la flota vinculada para la prestación del servicio de transporte público de Bogotá, la cual equivale a 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentación y duales, además de las 163 cabinas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar.

Además, se garantizará la operación de 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 rutas troncales y 10 rutas duales.

Así mismo, las autoridades de Bogotá confirmaron que estarán disponibles todos los corredores de ciclorrutas de la ciudad para garantizar la movilidad de quienes opten por la bicicleta como opción para la jornada.

La ciudad tendrá disponibles:

  • Más de 683 kilómetros de ciclorrutas.
  • 9.581 kilómetros de andenes.
  • 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p .m. 
  • 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio.
  • 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.

