¿Operarán durante el Día sin Carro y sin Moto? Uber, Didi e in Drive despejan dudas sobre taxis y entrega de domicilios

Este jueves, 5 de febrero de 2026, Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, donde los capitalinos deberán adoptar por diversas formas de movilidad entre las cuáles se encuentra TransMilenio, SITP, bicicleta, patineta y taxis.

Las aplicaciones de movilidad ofrecen servicios de taxi en sus plataformas.

Bajo este panorama, y en medio de la polémica que se desató esta semana por el fallido proyecto radicado por el Gobierno y con el que pretendía incrementar las multas a quiene solicitaran, prestaran o facilitarán la operación de plataformas de transporte como Uber, Didi, Yango o in Drive, entre otras, estas aplicaciones se suman a la oferta de opciones para apoyar la movilidad de los bogotanos durante esta jornada.

Cabe señalar que ha medida que han venido cambiando las condiciones de los servicios que ofrecen estas aplicaciones, han venido involucrando de manera protagonista al gremio taxista, razón por la que en jornadas como la del Día sin Carro y Moto, los conductores de estos vehículos acuden a estas herramientas tecnológicas para encontrar clientes de una forma mucho más efectiva.

¿Cómo se comportan las aplicaciones de transporte durante el Día sin Carro y sin Moto?

En el caso de Uber, la aplicación dispone del servicio Uber Taxi, el cual, en jornadas anteriores logró identificar las zonas donde mayor demanda se presenta; así mismo, detalló los horarios en los que es más utilizada la aplicación.

Durante el Día sin Carro y sin Moto los bogotanos optan por solicitar servicios a través de plataformas.

“Los trayectos solicitados a través de Uber Taxi en alianza con Tax Express, se han registrado principalmente en zonas de alta concentración laboral, como la Zona T, Centro, Chicó, Usaquén y Connecta 26, y en zonas de comercio como el Centro Comercial Andino y Plaza Claro”, explicaron desde la compañía..

De igual forma, las solicitudes de taxi a través de la plataforma se incrementan “entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que coincide con el cierre de la actividad laboral y el retorno a casa”.

Por su parte, desde Didi, otra de las aplicaciones que opera en Colombia, resaltaron la importancia del Día sin Carro y sin Moto y confirmaron que la flota de repartidores no tendrá alteraciones durante la jornada, esto con el fin de garantizar la entrega de domicilios.

“Destacamos el papel de los usuarios repartidores que se conectan a través de la aplicación, quienes hacen posible que miles de usuarios comensales continúen recibiendo paquetes, comida, bebidas y productos de consumo a lo largo de la jornada”, explicaron desde Didi.

Desde la aplicación recordaron que de acuerdo con las disposiciones vigentes en la ciudad, las motocicletas destinadas a servicios de mensajería o entrega de alimentos están exentas durante esta jornada, por lo que el servicio se mantendrá operativo incluso en las horas de alta demanda.

Rappi Barrio El Chicó Bogotá

Para finalizar, desde in Drive entregaron un balance de lo que fue el comportamiento de la aplicación durante el Día sin Carro y sin Moto de 2025, evidenciando un incremento considerable en el número de servicios brindados a través de la plataforma.

“En 2025 hubo un aumento de 86.5% en la cantidad de viajes durante el día sin carro vs 2024″. Sobre las zonas con mayor concentración identificaron que al cerca a los terminales, al aeropuerto, al Parque de la 93, a la zona financiera , en la localidad de Usaquén y en los alrededores del centro comercial Titán Plaza, son los lugares donde se dispara la solicitud de servicios a través de in Drive durante esta jornada.