Se conoce qué pasará con domiciliarios y motocicletas que trabajan en plataformas el Día sin carro y sin moto en Bogotá

Ante la confirmación de la fecha para una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, las autoridades de la ciudad también dieron a conocer las excepciones que se aplicarán durante la actividad.

La Secretaría de Movilidad aplicará una excepción para las motocicletas que presten servicios de domicilios.

Lo primero que hay que señalar es que el horario de restricción para motos y carros será entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m., franja en la que estará prohibido el tránsito de vehículos particulares, salvo algunos permisos especiales que dependen de la actividad que se realice.

En este sentido, la Secretaría de Movilidad explicó cuáles son las motos y carros que sí podrán salir a las calles de Bogotá en medio de esta jornada.

Excepciones para el Día sin Carro y sin moto en Bogotá

Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería o domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicios públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.

Vehículos diplomáticos o consulares.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento de buses de TransMilenio o del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) .

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería o domicilio.

Frente a estos permisos y para motivar a las personas a movilizarse en transporte público o en medios alternativos, las autoridades invitaron a la ciudadanía a contemplar acciones que también contribuyan a disminuir los niveles de ruido y contaminación con opciones amigables con el medio ambiente.

“Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Hoy invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor”, dijo la secretaria distrital de movilidad, Claudia Díaz.

El Día sin Carro y sin Moto también busca fomentar un uso eficiente de los vehículos particulares y promover estrategias de cultura ciudadana enfocadas en impulsar cambios de hábito permanentes hacia una movilidad más sostenible.

Cabe señalar que así como hay excepciones, hay normas claras sobre quiénes no pueden sacar sus vehículos a las calles:

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario.

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Para los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

La multa por no cumplir con la restricción supera los 600.000 pesos y se puede inmovilizar el vehículo.

“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.