Vehículos

Se conoce qué pasará con domiciliarios y motocicletas que trabajan en plataformas el Día sin carro y sin moto en Bogotá

Las autoridades dejaron claros los casos en los que se aplicarán excepciones durante el Día sin carro y sin moto.

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de enero de 2026, 1:36 p. m.
Muchos domiciliarios o trabajadores de plataformas tienen dudas para el Día sin Carro y sin moto en Bogotá.
Muchos domiciliarios o trabajadores de plataformas tienen dudas para el Día sin Carro y sin moto en Bogotá.

Ante la confirmación de la fecha para una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, las autoridades de la ciudad también dieron a conocer las excepciones que se aplicarán durante la actividad.

Lo primero que hay que señalar es que el horario de restricción para motos y carros será entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m., franja en la que estará prohibido el tránsito de vehículos particulares, salvo algunos permisos especiales que dependen de la actividad que se realice.

En este sentido, la Secretaría de Movilidad explicó cuáles son las motos y carros que sí podrán salir a las calles de Bogotá en medio de esta jornada.

Excepciones para el Día sin Carro y sin moto en Bogotá

  • Transporte público.
  • Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería o domicilio
  • Transporte para personas con discapacidad.
  • Vehículos de emergencia.
  • Transporte escolar.
  • Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
  • Servicios públicos domiciliarios.
  • Destinado al control de tráfico.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.
  • Vehículos diplomáticos o consulares.
  • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
  • Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
  • Carrozas fúnebres.
  • Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento de buses de TransMilenio o del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) .
  • Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
  • Transporte de valores.
Frente a estos permisos y para motivar a las personas a movilizarse en transporte público o en medios alternativos, las autoridades invitaron a la ciudadanía a contemplar acciones que también contribuyan a disminuir los niveles de ruido y contaminación con opciones amigables con el medio ambiente.

Vehículos

Más de Vehículos

Se conoce qué pasará con domiciliarios y motocicletas que trabajan en plataformas el Día sin carro y sin moto en Bogotá

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año

