Vehículos

Tarifas en aplicaciones de transporte se dispararon en Día sin Carro y sin Moto, ¿de cuánto fue el aumento?

Algunos trayectos incrementaron la tarifa en cerca de un 10 %; en otros, pequeñas disminuciones.

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de febrero de 2026, 4:06 p. m.
Conductores de aplicaciones de transporte conectados a las plataformas también aumentaron. Foto: Ub

Durante el Día sin Carro y sin Moto las aplicaciones de transporte y movilidad son la solución de muchos ciudadanos que solicitan, a través de ellas, servicios de taxi.

Paro Taxistas 23 de julio
Las tarifas de servicio de taxi a través de plataformas se han incrementado durante la jornada en algunos trayectos. Foto: Catalina Olaya

Si bien algunos usuarios acuden a esta medida ante la restricción para sacar su carro a las vías, hay personas que a diario utilizan estos servicios y que pueden comparar si las tarifas, durante la jornada de este jueves, se han incrementado frente a un día ordinario.

En este punto es donde las quejas se hacen recurrentes, pues algunos usuarios han visto cómo, ante el aumento de la demanda en ciertos horarios, los precios de los traslados también se han incrementado significativamente, en especial desde y hacia ciertos puntos de la ciudad donde se concentran oficinas o puestos de trabajo.

Según una comparación hecha por La República, en la que se pusieron sobre la mesa las tarifas que estaban cobrando algunas aplicaciones el pasado 4 de febrero (día ordinario) y este 5 de febrero (Día sin Carro y sin Moto), los usuarios han percibido un aumento del 10,2 % en los precios de los servicios.

Dentro de la medición efectuada por el citado medio, se compararon trayectos entre la calle 200 con Autopista Norte hacia el Aeropuerto El Dorado, el centro de la capital y el centro financiero ubicado en la carrera Séptima con calle 72.

Calle 200 con Autopista Norte - Aeropuerto El Dorado

  • 4 febrero: $ 53.152 promedio.
  • 5 febrero Día sin Carro y sin Moto: $ 57.172, promedio.
  • Incremento: 7,03 %.

Calle 200 con Autopista Norte - Casa de Nariño

  • 4 febrero: $ 48.757 promedio.
  • 5 febrero Día sin Carro y sin Moto: $ 61.329 promedio.
  • Incremento: 20,5 %.
Calle 200 con Autopista Norte - Casa de Nariño

  • 4 febrero: $ 48.757 promedio.
  • 5 febrero Día sin Carro y sin Moto: $ 61.329 promedio.
  • Incremento: 20,5 %.

Calle 200 con Autopista Norte - Calle 72 con carrera Séptima

  • Incremento: 14,7 %.

Calle 160 con Autopista Norte - Aeropuerto El Dorado

  • 4 febrero: $ 39.775 promedio.
  • 5 febrero Día sin Carro y sin Moto: $ 53.819 promedio.
  • Incremento: 26,10 %.

Calle 160 con Autopista Norte - Casa de Nariño

  • Incremento: 24,30 %.

Calle 160 con Autopista Norte - Calle 72 con carrera Séptima (registró tarifa económica)

  • Reducción: -7,32 %.

Cabe señalar que las aplicaciones manejan bajo el esquema de oferta y demanda, lo cual quiere decir que entre más usuarios estén solicitando el servicio, la tarifa se va a incrementar conforme a sean esas solicitudes, esto es, lo que usualmente, se llama la tarifa dinámica, la cual, en ocasiones, registra precios que bastante altos.

Desde Cabify, por ejemplo, confirmaron un incremento en la demanda de un 200 % más , frente a un día habitual; de igual forma, la conexión de conductores de taxi también aumentó en un 150 %.

El uso de aplicaciones de transporte se incrementa durante la jornada del Día sin Carro y Moto.
El uso de aplicaciones de transporte se incrementa durante la jornada del Día sin Carro y Moto. Foto: Guillermo Torres

Según datos compartidos por esta aplicación durante la mañana, la hora de mayor demanda de servicios fue entre las 5:00 a. m. y las 6:00 a. m., siendo Kennedy, Engativá y Suba Oriente las zonas de la capital donde se concentró el mayor número de solicitudes de viajes.

Por último, reportaron que el tiempo promedio por trayecto muestra una variación respecto a una jornada habitual, pasando de un promedio normal de 26 minutos a aproximadamente 18 minutos.

