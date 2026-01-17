¿Se puede prender un carro híbrido o eléctrico empujado? Esto es lo que no debe hacer para evitar dañar el vehículo

A medida que avanza la tecnología y el mundo de los vehículos han venido apareciendo diferentes formas de propulsión, lo que ha acrecentado las dudas sobre el funcionamiento ante fallas, especialmente sobre cómo arrancar cuando una batería está descargada.

Los carros híbridos o eléctricos no permiten que se prendan empujados en caso de que se agote la batería. Foto: 123RF

De hecho, una de las preguntas más comunes es si un auto eléctrico o híbrido puede encenderse empujado, igual que los carros que funcionan con motor a gasolina y cuentan con transmisión manual.

La respuesta técnica y precisa es que no se puede prender un carro eléctrico ni un híbrido empujándolo, y hacerlo puede causar daños, porque estos vehículos operan de forma muy distinta a los autos con motor de combustión interna tradicionales.

¿Cómo funciona el ‘arranque empujado’?

El arranque empujado es una técnica que consiste en poner un auto con transmisión manual en segunda marcha e impulsarlo hasta que el motor gire lo suficiente para encenderse.

Este método aprovecha la conexión mecánica entre las ruedas, la transmisión y el cigüeñal del motor: al poner segunda marcha y soltar el embrague en el momento adecuado, se logra que el motor interno gire y arranque sin usar el motor de arranque eléctrico.

Sin embargo, esta técnica solo funciona en vehículos con motores de combustión interna y cambio manual, porque necesitan que el movimiento de las ruedas accione internamente el motor.

Esta técnica no funciona en carros automáticos, eléctricos o híbridos, porque la transmisión no transfiere el movimiento de las ruedas al motor de la forma en que lo hacen los manuales.

¿Por qué no funciona con vehículos eléctricos o híbridos?

La razón principal está en la arquitectura de los trenes motrices eléctricos e híbridos.

Vehículos eléctricos (EV): Estos autos no tienen motor de combustión que deba girar para encenderse, ni sistema de arranque tradicional. Su movimiento depende completamente de un motor eléctrico alimentado por una batería de tracción de alto voltaje y una batería auxiliar de 12 V para accesorios. Empujar el vehículo no hace que el motor —que es eléctrico, no térmico— “arranque” o active sus sistemas porque no existe el mismo mecanismo mecánico de arranque que en motores a gasolina o diésel. Vehículos híbridos (HEV y PHEV): Aunque combinan un motor de combustión interna con uno o más motores eléctricos, tampoco utilizan un método mecánico tradicional de arranque como los manuales puros. Su sistema usa la energía de la batería y sistemas electrónicos avanzados para activar el motor térmico o eléctrico según la necesidad. Empujar el auto no activa estos sistemas ni hace girar el motor de forma útil para arrancarlo.

Prender un carro empujado solo se puede hacer con vehículos con motores a combustión y con transmisión mecánica. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué puede hacer para solucionar problemas por falta de batería?

Aunque no se puede encender empujando un eléctrico o híbrido, sí es posible solucionar problemas de batería descargada siguiendo otras recomendaciones técnicas:

Revisar y recargar la batería de 12 V: Los vehículos eléctricos y muchos híbridos tienen una batería auxiliar de 12 V que alimenta los sistemas electrónicos de arranque. Si esta batería está descargada, el auto puede no prender porque no “enciende” la electrónica, aunque la batería principal tenga carga. Reemplazar o recargar esta batería 12 V puede permitir que el vehículo arranque.

Jump-start con cuidado: Muchos híbridos permiten arrancar —o más precisamente, levantar la energía de la batería de 12 V— usando cables y otro vehículo con motor de combustión para proporcionar energía al sistema de 12 V. Esto no implica empujar, sino conectar los polos correctos con cables de arranque siguiendo las instrucciones del manual del fabricante.

Los vehículos híbridos no cuentan con un sistema de arranque que permita encenderlos empujados. Foto: Getty

Cosas que no debe hacer

No se debe usar un auto eléctrico o híbrido para arrancar otro: Aunque las dos últimas pueden tener una batería de 12 V, su capacidad es limitada y no está diseñada para alimentar el arranque de un motor tradicional. Hacerlo puede dañar la electrónica o la batería auxiliar.

Nunca intentar acceder a la batería de tracción de alto voltaje sin equipo especializado: Esa batería está sellada y requiere protocolos de seguridad estrictos porque puede causar descargas peligrosas.