Tigo asumirá control total sobre Movistar: revelan fecha y anuncian qué pasará con los usuarios

Desde hace varios meses, dos de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país se encuentran en un proceso de integración que les permitirá convertirse en una sola. Se trata de Movistar y Tigo, que en noviembre del 2025 recibió la autorización para el proceso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La fusión de las empresas significará que ahora se creará un nuevo grupo empresarial, por lo que las compañías dejarán de ser competidores directos en cerca de 19 mercados entre los que se encuentran servicios móviles y fijos.

Esto es lo que sucederá con la integración entre ambas empresas. Foto: Daniel Reina

Ahora, se conoció un nuevo avance dentro del proceso. De acuerdo con la periodista Camila Zuluaga, de Código Caracol, este miércoles 4 de febrero se haría el anuncio del control total de las operaciones por parte de Tigo y hacia Movistar.

De acuerdo con lo revelado, hace algunas horas se llevó a cabo una reunión interna de alto nivel, en donde se habría notificado formalmente a los empleados sobre la nueva directriz y el cambio de mando de la empresa. De hecho, lo habrían anunciado el director de operaciones de la región de Telefónica, Alfonso Gómez y Fabián Hernández, CEO de la empresa.

Fabián Hernández, presidente de Movistar Colombia. Foto: Cortesía a El País

Este último, dejará sus funciones para asumir nuevos retos en Telefónica a nivel continental. Entre los cambios más importantes se detalla que ahora Tigo y sus equipos se trasladará al edificio principal de Telefónica, en donde se ubicará la sede principal del nuevo grupo empresarial.

Con la integración se dará una reducción de competidores. Ahora en el país habrán tres grandes operadores de red móvil, lo que plantea nuevos retos y dinámicas alrededor de los precios y la cobertura.

Tigo y Movistar realizarán su integración en un nuevo grupo empresarial. Foto: Tigo / Movistar

¿Qué pasará con los usuarios?

Es importante entender que tras el anuncio de la fusión que se espera en las próximas horas, la nueva empresa unificada ofrecerá una red 5G que sea más robusta, aprovechando la infraestructura combinada de ambas empresas, además de paquetes convergentes más agresivos, que ofrezcan hogar y servicio móvil a la par.