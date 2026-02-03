Empresas

Tigo asumirá control total sobre Movistar: revelan fecha y anuncian qué pasará con los usuarios

La transformación significa el fin de una era en las telecomunicaciones del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 12:03 p. m.
Tigo asumirá control sobre la empresa de telefonía. Esto pasará.
Tigo asumirá control sobre la empresa de telefonía. Esto pasará. Foto: Adobe Stock

Desde hace varios meses, dos de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país se encuentran en un proceso de integración que les permitirá convertirse en una sola. Se trata de Movistar y Tigo, que en noviembre del 2025 recibió la autorización para el proceso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La fusión de las empresas significará que ahora se creará un nuevo grupo empresarial, por lo que las compañías dejarán de ser competidores directos en cerca de 19 mercados entre los que se encuentran servicios móviles y fijos.

Esto es lo que sucederá con la integración entre ambas empresas.
Esto es lo que sucederá con la integración entre ambas empresas. Foto: Daniel Reina

Ahora, se conoció un nuevo avance dentro del proceso. De acuerdo con la periodista Camila Zuluaga, de Código Caracol, este miércoles 4 de febrero se haría el anuncio del control total de las operaciones por parte de Tigo y hacia Movistar.

Distrito anuncia venta del 9,4% de acciones del Grupo de Energía de Bogotá: recaudarían más de 2,5 billones

De acuerdo con lo revelado, hace algunas horas se llevó a cabo una reunión interna de alto nivel, en donde se habría notificado formalmente a los empleados sobre la nueva directriz y el cambio de mando de la empresa. De hecho, lo habrían anunciado el director de operaciones de la región de Telefónica, Alfonso Gómez y Fabián Hernández, CEO de la empresa.

Empresas

Ranking: Estas son las empresas que más invierten en educación en Colombia

Empresas

Alerta en aeropuertos: posibles demoras en migración ponen en riesgo la operación aérea

Empresas

Distrito anuncia venta del 9,4% de acciones del Grupo de Energía de Bogotá: recaudarían más de 2,5 billones

Empresas

Invima anunció nueva alerta sanitaria por productos comercializados de manera fraudulenta por medio de redes sociales

Empresas

Cómo pueden las empresas reducir su dependencia hídrica en Bogotá

Empresas

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Empresas

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

Macroeconomía

EPM confirma adjudicación del 100% de sus acciones en UNE. Con la operación, se crea un nuevo gigante de las comunicaciones

Contenido en colaboración

Cinco claves para impulsar la educación y el empleo juvenil en Colombia

Macroeconomía

Fusión Tigo - Movistar: ¿qué pasará con los usuarios y sus planes móviles?

Fabián Hernández, presidente de Movistar Colombia.
Fabián Hernández, presidente de Movistar Colombia. Foto: Cortesía a El País

Este último, dejará sus funciones para asumir nuevos retos en Telefónica a nivel continental. Entre los cambios más importantes se detalla que ahora Tigo y sus equipos se trasladará al edificio principal de Telefónica, en donde se ubicará la sede principal del nuevo grupo empresarial.

Alerta en aeropuertos: posibles demoras en migración ponen en riesgo la operación aérea

Con la integración se dará una reducción de competidores. Ahora en el país habrán tres grandes operadores de red móvil, lo que plantea nuevos retos y dinámicas alrededor de los precios y la cobertura.

Tigo y Movistar
Tigo y Movistar realizarán su integración en un nuevo grupo empresarial. Foto: Tigo / Movistar

¿Qué pasará con los usuarios?

Es importante entender que tras el anuncio de la fusión que se espera en las próximas horas, la nueva empresa unificada ofrecerá una red 5G que sea más robusta, aprovechando la infraestructura combinada de ambas empresas, además de paquetes convergentes más agresivos, que ofrezcan hogar y servicio móvil a la par.

Más de Empresas

Tigo Movistar

Tigo asumirá control total sobre Movistar a partir de esta fecha: esto pasará con los usuarios y empleados

Inversión en educación

Ranking: Estas son las empresas que más invierten en educación en Colombia

Avión Avianca

Alerta en aeropuertos: posibles demoras en migración ponen en riesgo la operación aérea

JUAN RICARDO ORTEGA PRESIDENTE GRUPO DE ENERGIA BOGOTA (GEB) FOTO: KAREN SALAMANCA REVISTA DINERO

Distrito anuncia venta del 9,4% de acciones del Grupo de Energía de Bogotá: recaudarían más de 2,5 billones

Por medio de un comunicado se destacó la alerta sanitaria.

Invima anunció nueva alerta sanitaria por productos comercializados de manera fraudulenta por medio de redes sociales

El monitoreo del consumo y la optimización de procesos ayudan a sostener eficiencias en el tiempo y a mejorar la competitividad en un entorno de mayores costos y restricciones.

Cómo pueden las empresas reducir su dependencia hídrica en Bogotá

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

Jaime Alberto Cabal y Petro

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

.

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Noticias Destacadas