Alerta en aeropuertos: posibles demoras en migración ponen en riesgo la operación aérea

La conectividad aérea de Colombia enfrenta un nuevo foco de incertidumbre ante las acciones anunciadas por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO), una situación que podría generar impactos directos en aeropuertos internacionales, especialmente en Bogotá.

La advertencia ha encendido las alarmas en el sector aeronáutico, que ve en el servicio migratorio un engranaje clave para la operación diaria del transporte aéreo y el flujo de pasajeros.

La preocupación surge por el riesgo de retrasos, congestiones y cancelaciones de vuelos, un escenario que ya se vivió en el pasado reciente.

En diciembre de 2024, una coyuntura similar derivó en más de 65 vuelos afectados y perjudicó a más de 2.239 pasajeros, principalmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Ese antecedente refuerza los temores frente a una eventual interrupción del servicio.

Desde la industria aérea se insiste en que el control migratorio no es un trámite aislado, sino una parte esencial de la cadena de valor del sector.

Su funcionamiento incide directamente en la puntualidad de los vuelos, la experiencia de los viajeros y la capacidad del país para sostener su posición como centro regional de conexiones aéreas.

Uno de los puntos más sensibles es el impacto operativo. Los aeropuertos internacionales funcionan bajo una lógica de sincronización precisa: cualquier cuello de botella en migración se traduce en aviones en tierra, acumulación de pasajeros y desajustes en itinerarios que se replican en otros destinos.

Esto no solo afecta a las aerolíneas, sino también a operadores turísticos, comercio y servicios asociados al transporte aéreo.

A esto se suma el componente reputacional. El paso por migración suele ser el primer y último contacto de los viajeros con el país. Filas extensas, demoras prolongadas o procesos interrumpidos deterioran la percepción de Colombia como destino turístico y de negocios, en un momento en el que el país busca consolidarse como uno de los principales receptores de visitantes en la región.

El sector aéreo advierte impactos económicos si se afecta la fluidez en aeropuertos. Foto: @MigracionCol

El llamado del sector también tiene una lectura económica más amplia. La fluidez en los aeropuertos internacionales es un factor determinante para atraer inversión extranjera, facilitar viajes corporativos y sostener la competitividad del país frente a otros destinos de América Latina. Cualquier afectación prolongada puede tener efectos que van más allá del corto plazo.

Avianca hizo un llamado urgente a las partes involucradas para encontrar soluciones que garanticen la continuidad del servicio migratorio, subrayando que la aviación solo funciona de manera eficiente cuando todos los actores del sistema operan de forma coordinada.

La aerolínea señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación y trabaja junto al sector para mitigar posibles impactos.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los servicios estratégicos que sostienen la conectividad del país.

En un entorno de alta demanda de viajes y crecimiento del turismo, asegurar la estabilidad operativa en los aeropuertos se convierte en un asunto clave para la economía y la imagen de Colombia ante el mundo.