El canadiense Dallas Pokornik, de 33 años, ha sido privado de la libertad por presuntamente haber engañado a tres aerolíneas estadounidenses, haciéndose pasar por un empleado activo y obteniendo pasajes de avión gratuitos durante cuatro años.

Después de su arresto en Panamá, el implicado fue extraditado a los Estados Unidos, luego de que una corte federal de Hawái lo acusara de fraude electrónico; el martes se declaró inocente de lo que se le imputan.

Viajó gratis durante años. Foto: Getty Images

Pokornik fue empleado de una aerolínea canadiense entre los años 2017 y 2019; sin embargo, posteriormente hizo uso de una identificación de empleado falsa para poder acceder de manera gratuita a los asientos que se reservan para pilotos o personal de la aerolínea.

Esto también ha abierto discusiones en torno a las medidas de seguridad que tienen las aerolíneas o los aeropuertos: se supone que estos espacios son altamente controlados y cuentan con protocolos que impedirían o, al menos, reducirían este tipo de situaciones.

La información disponible del caso precisa que las tres aerolíneas implicadas tenían sedes en Honolulu, Chicago y Fort Worth, en el estado de Texas; sin embargo, no se conoce con precisión cuáles fueron las aerolíneas que se vieron afectadas por este incidente.

Air Canada aseguró que en sus bases de datos no hay registro de que el señor Pokornik haya trabajado allí; otras aerolíneas no se han pronunciado acerca de si el implicado tuvo relación con ellas.

Es posible que esta situación se haya presentado por no desvincular al supuesto empleado de los sistemas aeroportuarios cuando dejó de laborar como auxiliar de vuelo, lo que habría provocado que, a la hora de embarcar alguna aeronave, apareciera como empleado activo y se le permitiera el ingreso de manera gratuita.

Este sujeto deberá enfrentar a la justicia estadounidense por los cargos que se le imputan; si llega a ser hallado culpable, la pena podría ser de hasta 20 años de prisión y también se le impondría una multa que podría ascender a los 250.000 dólares.

Deberá enfrentar la justicia norteamericana. Foto: Freepik

A este caso también se suma el de Tiron Alexander, quien pudo engañar a distintas aerolíneas durante seis años, periodo en el que viajó gratis. Al igual que Pokornik, había trabajado durante algún tiempo en empresas aéreas, lo que le permitía conocer cómo funcionaba todo desde dentro.

Dentro del gremio aeronáutico hay ciertos acuerdos en los que empleados de aerolíneas pueden viajar con precios muy económicos o incluso, en algunos casos, gratuitamente con otras aerolíneas. Esto ha permitido que, ante la falta de control y posibles errores al momento de desvincular a antiguos empleados, se presenten este tipo de situaciones.