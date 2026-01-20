Estados Unidos

Anuncian retiro de más de 6 toneladas de pollo por presencia de peligrosa bacteria: parte de este sería destinado a comedores

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anuncia el retiro de 6200 kilos de pollo por presencia de la bacteria Listeria Monocytogenes.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de enero de 2026, 6:58 p. m.
Pollo contaminado
Pollo contaminado Foto: Getty Images

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció el retiro de más de 6 toneladas de pollo de la empresa Suzanna’s Kitchen, tras hallar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes.

Centros de servicios alimentarios en Carolina del Norte, Ohio, Nuevo Hampshire, Misuri, Alabama, Florida y Georgia se verán afectados por la medida.

La presencia de esta bacteria supone un riesgo para la salud pública, por lo cual se ordenó el retiro inmediato para salvaguardar a la población de cualquier problema de salud asociado.

Suplementos dietéticos retirados del mercado: su consumo puede ocasionar riesgos cardiovasculares

El lote de pollo implicado tiene el código 60104 P1382 287 5 J14, con número de establecimiento P-1382. De acuerdo con la información, parte del producto retirado estaba destinado a comedores institucionales, que pueden ser de escuelas u hospitales.

Noticias Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

Noticias Estados Unidos

Nueva autorización ETIAS obligatoria para viajar a Europa desde 2026

Deportes

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Noticias Estados Unidos

Rueda de prensa de Trump tras su primer año de mandato: “Estos sí son logros”

Noticias Estados Unidos

¿Puede Trump quitar la ciudadanía a migrantes por fraude? La ley impone límites estrictos

Noticias Estados Unidos

En medio de la polémica por el ICE, Donald Trump arremete contra Joe Biden

Deportes

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

Mundo

Primer ministro de Groenlandia pide a la población prepararse para una posible invasión militar

Mundo

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

Microscópicos
Listeria Foto: Getty Images

Las presentaciones involucradas en este retiro son pechugas de pollo en empaques de 10 libras que, en su interior, se dividen en dos paquetes de 5 libras. Según la información disponible del caso, estos productos fueron producidos el 14 de octubre de 2025.

Se recomienda a los distintos centros de distribución, así como a los comedores institucionales, realizar una revisión exhaustiva de los inventarios de pollo para cerciorarse de que no tienen entre ellos alguno de los productos afectados.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS) indicó, a través del comunicado oficial, que “Los operadores de servicios de alimentación deben tomar esta alerta con la mayor seriedad y aplicar protocolos de limpieza y desinfección para evitar cualquier riesgo de transmisión”.

Es importante tener en cuenta que, si dentro de los inventarios hay productos de este tipo, se debe realizar una limpieza profunda de superficies para evitar que otros alimentos se contaminen y se propague la bacteria.

x
Más de seis toneladas de pollo serán retiradas Foto: Getty Images

La Listeria monocytogenes es la bacteria encargada de producir una infección llamada listeriosis. De acuerdo con información de la FDA, entre los grupos de riesgo se encuentran “las mujeres embarazadas y sus bebés nonatos o recién nacidos, los adultos mayores de 65 años y aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados; se consideran grupos de alto riesgo y susceptibles a los efectos graves y adversos de la listeriosis”.

Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

Estos grupos son los más propensos a presentar consecuencias graves por la infección; por ejemplo, en mujeres embarazadas puede provocar incluso abortos y, en personas mayores (por el debilitamiento del sistema inmunitario), puede derivar en complicaciones asociadas.

Este retiro también se da gracias a la constante inspección que hacen distintos organismos para cuidar de la salud de los ciudadanos norteamericanos.

Más de Noticias Estados Unidos

Donald trump Presidente de Estados Unidos

Trump destaca una “migración inversa” y la expulsión de más de 2,6 millones de inmigrantes indocumentados

La administración Trump propone modernizar terminales con áreas de bienestar, mientras expertos piden soluciones a problemas estructurales del sistema aéreo.

Nueva autorización ETIAS obligatoria para viajar a Europa desde 2026

c

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

Declaraciones de Donald Trump en su primer año de mandato, seguridad, política internacional y cifras.

Rueda de prensa de Trump tras su primer año de mandato: “Estos sí son logros”

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por disidencias de las FARC en zona rural del Huila.

¿Puede Trump quitar la ciudadanía a migrantes por fraude? La ley impone límites estrictos

Se han presentado otros casos, por la mala manipulación de otros alimentos como carne de pollo, carne molida de pavo, carne molida de res, atún crudo, hongos, cebollas y duraznos.

Anuncian retiro de más de 6 toneladas de pollo por presencia de peligrosa bacteria: parte de este sería destinado a comedores

Trump arremete contra Biden en caso ICE

En medio de la polémica por el ICE, Donald Trump arremete contra Joe Biden

Super Bowl 2026

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Fecha, hora, sede, equipos y el adelanto de Bad Bunny, junto con la confirmación de un nuevo artista

Fotos de la semana 24 octubre

¿Se prepara Trump para un ataque nuclear? Revelan búnker secreto bajo la Casa Blanca

La Administración del Seguro Social advirtió que quienes no completen el trámite de verificación podrían perder temporalmente sus jubilaciones.

Nuevo pago del Seguro Social en Estados Unidos: 70 millones de estadounidenses se benefician de estos pagos

Noticias Destacadas