El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció el retiro de más de 6 toneladas de pollo de la empresa Suzanna’s Kitchen, tras hallar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes.

Centros de servicios alimentarios en Carolina del Norte, Ohio, Nuevo Hampshire, Misuri, Alabama, Florida y Georgia se verán afectados por la medida.

La presencia de esta bacteria supone un riesgo para la salud pública, por lo cual se ordenó el retiro inmediato para salvaguardar a la población de cualquier problema de salud asociado.

El lote de pollo implicado tiene el código 60104 P1382 287 5 J14, con número de establecimiento P-1382. De acuerdo con la información, parte del producto retirado estaba destinado a comedores institucionales, que pueden ser de escuelas u hospitales.

Listeria Foto: Getty Images

Las presentaciones involucradas en este retiro son pechugas de pollo en empaques de 10 libras que, en su interior, se dividen en dos paquetes de 5 libras. Según la información disponible del caso, estos productos fueron producidos el 14 de octubre de 2025.

Se recomienda a los distintos centros de distribución, así como a los comedores institucionales, realizar una revisión exhaustiva de los inventarios de pollo para cerciorarse de que no tienen entre ellos alguno de los productos afectados.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS) indicó, a través del comunicado oficial, que “Los operadores de servicios de alimentación deben tomar esta alerta con la mayor seriedad y aplicar protocolos de limpieza y desinfección para evitar cualquier riesgo de transmisión”.

Es importante tener en cuenta que, si dentro de los inventarios hay productos de este tipo, se debe realizar una limpieza profunda de superficies para evitar que otros alimentos se contaminen y se propague la bacteria.

Más de seis toneladas de pollo serán retiradas Foto: Getty Images

La Listeria monocytogenes es la bacteria encargada de producir una infección llamada listeriosis. De acuerdo con información de la FDA, entre los grupos de riesgo se encuentran “las mujeres embarazadas y sus bebés nonatos o recién nacidos, los adultos mayores de 65 años y aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados; se consideran grupos de alto riesgo y susceptibles a los efectos graves y adversos de la listeriosis”.

Estos grupos son los más propensos a presentar consecuencias graves por la infección; por ejemplo, en mujeres embarazadas puede provocar incluso abortos y, en personas mayores (por el debilitamiento del sistema inmunitario), puede derivar en complicaciones asociadas.

Este retiro también se da gracias a la constante inspección que hacen distintos organismos para cuidar de la salud de los ciudadanos norteamericanos.