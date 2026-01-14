Estados Unidos

Suplementos dietéticos retirados del mercado: su consumo puede ocasionar riesgos cardiovasculares

Suplementos dietéticos son retirados del mercado de Estados Unidos por contener ingredientes que pueden ser peligrosos para ciertas personas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

14 de enero de 2026, 1:34 p. m.
Lea sobre los suplementos dietéticos retirados en Estados Unidos.
Lea sobre los suplementos dietéticos retirados en Estados Unidos. Foto: Foto: Getty Images.

De acuerdo con información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), unos suplementos dietéticos han sido retirados del mercado al encontrar en ellos fármacos de prescripción y un alérgeno que no fue debidamente declarado.

La presencia de estos ingredientes podría ocasionar serios problemas de salud para ciertas personas.

Icónica marca de ropa de los Estados Unidos se despide de 14 de sus tiendas: “Estamos desafiando el status quo”

Los productos implicados son de las empresas HerbsForever LLC, 123Herbals LLC y Modern Warrior se habían distribuido ampliamente en línea en todo el territorio nacional.

Estos retiros se dan tras las inspecciones de rutina en las que se encontró en alguno de ellos presencia de meloxicam y también en otros, sustancias como tianeptina y 1,4-DMAA según indica el medio de comunicación Infobae.

Noticias Estados Unidos

Las palabras de Donald Trump refiriéndose al caso de Groenlandia: “La Cúpula Dorada que estamos construyendo”

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos bajo la lupa venezolana: la encuesta que revela cómo ven hoy a Washington

Noticias Estados Unidos

¿Deportaciones masivas abaratan la vivienda en EE. UU.? Esto indica la evidencia

Noticias Estados Unidos

Joven colombiano de 17 años fue asesinado tras salir de su colegio en Estados Unidos: su novia contó todo lo que pasó

Noticias Estados Unidos

Con granadas cegadoras y gas, agentes federales reprimen protesta frente a edificio federal en Minneapolis: la tensión aumenta

Noticias Estados Unidos

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

Deportes

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

Mundo

Colectivos chavistas: preparados y con ganas de combatir tras la caída de Maduro

También se halló la presencia de trigo que no fue declarado correctamente y podría ser un riesgo potencial para personas que sean alérgicas a este tipo de ingredientes.

Retiran envases de vodka etiqueteados como bebidas energizantes
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se pronunció. Foto: Getty Images

Los productos que han sido retirados son Silintan de 123Herbals LLC, distribuido con el fin de aliviar los dolores articulares y demás dolores corporales, que tenía presencia del fármaco meloxicam, que solo se puede comercializar bajo prescripción médica.

El uso del meloxicam sin ser prescrito puede ocasionar en ciertas personas riesgos cardiovasculares serios, que podrían dejar comprometida la vida.

Los productos Hingwastika extract, Gatro Care, Hingwastik Churna Powder de la compañía HerbsForever LLC, fabricados en la India, pero que llegan a consumidores de los Estados Unidos a través de canales de distribución en línea, tenían presencia de trigo que no fue declarado.

La presencia de trigo, podría ocasionar que una persona alérgica tenga serias complicaciones, que en el peor de los casos resultaría en una anafilaxia, que es una reacción alérgica que causaría la muerte en pocos minutos.

En estos últimos productos, los lotes y códigos UPC son los siguientes: Hingwastik Churna Powder tiene el UPC 807814006224, lote 622-2, con fecha de vencimiento en junio de 2029; Hingwastika Extract tiene el UPC 807814001335, lote 133-14, con vencimiento en abril de 2029; y Gastro Care tiene el UPC 807814001243, lote 124-4, con fecha de vencimiento en enero de 2029.

x
Retiran productos en Estados Unidos Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A los productos Modern Warrior Ready de la compañía Modern Warrior distribuidos entre el mes de abril del año 2022 y diciembre del 2025 se les encontró la presencia 1,4-DMAA, tianeptina y aniracetam.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de complicaciones a raíz de los productos, es importante verificar si ha comprado algunos de estos y si es así, comunicarse con las empresas encaradas para facilitar las devoluciones.

Más de Noticias Estados Unidos

OTAN y países europeos a las declaraciones de Donald Trump sobre el control de Groenlandia

Las palabras de Donald Trump refiriéndose al caso de Groenlandia: “La Cúpula Dorada que estamos construyendo”

Las banderas de Venezuela y Estados Unidos simbolizan el giro en la percepción venezolana sobre Washington, según la encuesta publicada por The Economist tras la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos bajo la lupa venezolana: la encuesta que revela cómo ven hoy a Washington

Los multivitamínicos son suplementos dietéticos que aportan diversos nutrientes para el cuerpo. Foto: Getty Images.

Suplementos dietéticos retirados del mercado: su consumo puede ocasionar riesgos cardiovasculares

Nievas normas para préstamos del FHA

¿Deportaciones masivas abaratan la vivienda en EE. UU.? Esto indica la evidencia

El joven colombiano de 17 años asesinado e imagen referencia de un crimen en Estados Unidos.

Joven colombiano de 17 años fue asesinado tras salir de su colegio en Estados Unidos: su novia contó todo lo que pasó

Protestas que derivaron en el uso de gas lacrimógeno y granadas cegadoras contra manifestantes en operativo en Minneapolis.

Con granadas cegadoras y gas, agentes federales reprimen protesta frente a edificio federal en Minneapolis: la tensión aumenta

Donald Trump, dolar reserva Federal

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

NEW YORK, NEW YORK - MAY 21: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers is congratulated by his teammates after scoring a game-tying basket against the New York Knicks as time expires in the fourth quarter in Game One of the Eastern Conference Finals of the 2025 NBA Playoffs at Madison Square Garden on May 21, 2025 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

x

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

x

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

Noticias Destacadas