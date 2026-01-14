Suplementos dietéticos retirados del mercado: su consumo puede ocasionar riesgos cardiovasculares

De acuerdo con información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), unos suplementos dietéticos han sido retirados del mercado al encontrar en ellos fármacos de prescripción y un alérgeno que no fue debidamente declarado.

La presencia de estos ingredientes podría ocasionar serios problemas de salud para ciertas personas.

Icónica marca de ropa de los Estados Unidos se despide de 14 de sus tiendas: “Estamos desafiando el status quo”

Los productos implicados son de las empresas HerbsForever LLC, 123Herbals LLC y Modern Warrior se habían distribuido ampliamente en línea en todo el territorio nacional.

Estos retiros se dan tras las inspecciones de rutina en las que se encontró en alguno de ellos presencia de meloxicam y también en otros, sustancias como tianeptina y 1,4-DMAA según indica el medio de comunicación Infobae.

También se halló la presencia de trigo que no fue declarado correctamente y podría ser un riesgo potencial para personas que sean alérgicas a este tipo de ingredientes.

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se pronunció. Foto: Getty Images

Los productos que han sido retirados son Silintan de 123Herbals LLC, distribuido con el fin de aliviar los dolores articulares y demás dolores corporales, que tenía presencia del fármaco meloxicam, que solo se puede comercializar bajo prescripción médica.

El uso del meloxicam sin ser prescrito puede ocasionar en ciertas personas riesgos cardiovasculares serios, que podrían dejar comprometida la vida.

Los productos Hingwastika extract, Gatro Care, Hingwastik Churna Powder de la compañía HerbsForever LLC, fabricados en la India, pero que llegan a consumidores de los Estados Unidos a través de canales de distribución en línea, tenían presencia de trigo que no fue declarado.

La presencia de trigo, podría ocasionar que una persona alérgica tenga serias complicaciones, que en el peor de los casos resultaría en una anafilaxia, que es una reacción alérgica que causaría la muerte en pocos minutos.

En estos últimos productos, los lotes y códigos UPC son los siguientes: Hingwastik Churna Powder tiene el UPC 807814006224, lote 622-2, con fecha de vencimiento en junio de 2029; Hingwastika Extract tiene el UPC 807814001335, lote 133-14, con vencimiento en abril de 2029; y Gastro Care tiene el UPC 807814001243, lote 124-4, con fecha de vencimiento en enero de 2029.

Retiran productos en Estados Unidos Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A los productos Modern Warrior Ready de la compañía Modern Warrior distribuidos entre el mes de abril del año 2022 y diciembre del 2025 se les encontró la presencia 1,4-DMAA, tianeptina y aniracetam.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de complicaciones a raíz de los productos, es importante verificar si ha comprado algunos de estos y si es así, comunicarse con las empresas encaradas para facilitar las devoluciones.