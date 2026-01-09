Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Estados Unidos, a través de los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento del Trabajo (DOL), ha decidido que podrán ser otorgadas 35.000 visas H-2B adicionales a las 66.000 que el congreso tiene como exigencia para cada año fiscal.

Pese a que esta puede ser una cifra importante de visas adicionales, es una reducción de casi la mitad de las visas adicionales que estaban dispuestas en otros periodos.

Cambios en visas de trabajo Foto: Getty Images

De acuerdo con lo dicho por El Comercio, a partir del año 2017 el Congreso abrió la posibilidad de que el DOL y el DHS se extendieran en el límite legal de visas de este tipo que se tenía dispuesto.

Lo que a su vez permite que la cantidad de visas adicionales varíe dependiendo las necesidades del mercado laboral norteamericano.

El número de visas H-2B adicionales que se fijó para este año ha generado preocupación en distintos sectores, pues un número reducido de estas, puede significar un impacto grave en los requerimientos de personal de manera temporal en Estados Unidos.

El DHS en años anteriores ha hecho que una parte de visas adicionales de este tipo, sean reservadas para personas que antes las tuvieron y desean volver a trabajar temporalmente por un periodo de tiempo determinado en el territorio norteamericano.

Visas H-2B

Permiten que personas de otras nacionalidades puedan trabajar de manera temporal en los Estados Unidos para cumplir la demanda de profesionales que se requieren para ciertos sectores.

Cambios en otras visas de trabajo

A esta decisión de fijar 35.000 visas adicionales se suma la determinación tomada por DHS de hacer una modificación en el proceso de selección de visas de trabajo H-1B.

De acuerdo con lo informado, los cambios en este proceso de la visa H-1B buscaría que personas mayores cualificadas pudieran acceder a ellas a través de un nuevo proceso ponderado, los cambios para esta visa se efectuarían a partir del 27 de febrero del 2026.

H-1B visa Foto: Getty Images

El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Matthew Tragresser indicó: “El proceso actual de selección aleatoria de registros H-1B fue explotado y abusado por los empleadores estadounidenses que principalmente buscaban contratar a los trabajadores extranjeros por salarios más bajos de lo que pagarían a los trabajadores estadounidenses”.

Con esta modificación se busca proteger a los profesionales estadounidenses, de acuerdo con lo dicho por Tragresser.