Estados Unidos

Tiroteo en Portland: Agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a bala a pareja de venezolanos

Según un comunicado oficial de las autoridades, los agentes actuaron en defensa propia

Luciano Andrey Sánchez Flórez

9 de enero de 2026, 2:17 p. m.
Patrulla Fronteriza protagoniza nuevo escandalo
Patrulla Fronteriza protagoniza nuevo escandalo Foto: TNS

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en la ciudad de Portland, abordaron a una pareja de nacionalidad venezolana, que terminó con heridas, tras disparos de uno de los oficiales.

De acuerdo con la información presentada por CNN, el hombre tuvo una herida en el brazo, mientras que la mujer en el pecho.

Los dos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica; aunque el caso sigue en investigación, hay pronunciamientos por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

Según lo que afirma el DHS, lo realizado por el agente fue en defensa propia. Se indica que el suceso se dio tras una detención vehicular por parte de los agentes a los sujetos involucrados.

Indignación en Estados Unidos: se esperan protestas por la muerte de la mujer que fue atacada por agente del ICE

Los venezolanos habrían intentado atropellar a los agentes y al verse en esta situación, uno de los oficiales disparó.

De igual modo, se menciona que el conductor y el ocupante del vehículo pudieron huir de la escena y aseguran que podrían pertenecer a la organización criminal El Tren de Aragua.

“Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor convirtió el vehículo en un arma e intentó atropellar a los agentes del orden. Temiendo por su vida y su seguridad, un agente efectuó un disparo defensivo. El conductor huyó con el pasajero y abandonaron la escena” dijo el DHS en un comunicado.

El FBI sostiene que se encuentra en la investigación “El FBI de Portland investiga una agresión contra funcionarios federales ocurrida aproximadamente a las 2:15 p.m. cerca de la cuadra 10000 de Main St. en Portland, que involucró a dos agentes de Aduanas y Protección de Fronteras”.

Esto se da en medio de las crecientes tensiones por lo ocurrido en Minneapolis recientemente, donde una mujer murió tras ser abaleada a quema ropa por un agente del ICE.

“Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente” Indicó Keith Wilson, alcalde de Portland.

Estas son las imágenes de las protestas en Minnesota luego de la muerte de una mujer en operativo migratorio, piden la salida del ICE

El caso de Minneapolis generó protestas en diferentes puntos, esto como respuesta a los abusos que se cometen en medio de operativos de inmigración.

El mes de diciembre, el alcalde de Evanston protagonizó un enfrentamiento con un comandante de la Patrulla Fronteriza en medio de un operativo.

El gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, se ha caracterizado por implementar fuertes políticas migratorias que se prevé continúen aplicándose en todo el territorio nacional.

