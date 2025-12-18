Estados Unidos

En video: en medio de operativo migratorio, alcalde de Evanston se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza

Momento en el que el alcalde de Evanston, Daniel Biss, se enfrenta a comandante de la patrulla fronteriza en medio de operativo de control migratorio.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

18 de diciembre de 2025, 6:24 p. m.
Alcalde Daniel Biss se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza.
Alcalde Daniel Biss se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahoraMás información
*Aplican términos y condiciones

Mas de Noticias Estados Unidos

x

En video: en medio de operativo migratorio, alcalde de Evanston se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza

Los pasajeros pasan por el control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el miércoles 10 de enero de 2024 en Los Ángeles, CA.

Ignorar a la tripulación puede salir carísimo: la TSA pondrá multas hasta de 45.000 dólares a pasajeros conflictivos

Nueve focos activos por vientos extremos y evacuaciones

Vientos extremos y nueve incendios azotan el condado rural de Yuma, Colorado, en Estados Unidos

Donald Trump anuncia el llamado “dividendo guerrero”, un pago único para militares que ha abierto un debate político y legal en Estados Unidos.

¿Qué es el ‘dividendo guerrero’ de Trump y cómo funcionará?

x

A coleccionar: Servicio Postal de Estados Unidos lanzará estampilla especial

x

Peter Arnett: el reportero que cambió el periodismo de guerra, muere a los 91 años

La demora en los trámites migratorios es evidente. Algunas notificaciones llegan cuando ya no hay nada por hacer

“Ha sido aprobado”: la notificación migratoria le que llegó, dos meses después, a víctima de tiroteo en Texas

Helados de Rellena y Mambe.

FDA anuncia retiro de helado en Estados Unidos por posible presencia de objetos extraños

La intensa tormenta Blizzard, mientras las autoridades recomiendan viajar solo en casos de emergencia.

Tormenta Blizzard obliga a cancelar viajes: ‘Solo emergencias’, alertan expertos

New York Knicks gana la final de la NBA Cup 2025

Knicks ganan la final de la NBA Cup a Spurs: datos especiales, cifras y diferencias de la copa con la NBA tradicional

Noticias Destacadas