Estados Unidos
En video: en medio de operativo migratorio, alcalde de Evanston se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza
Momento en el que el alcalde de Evanston, Daniel Biss, se enfrenta a comandante de la patrulla fronteriza en medio de operativo de control migratorio.
Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política
18 de diciembre de 2025, 6:24 p. m.
Alcalde Daniel Biss se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento