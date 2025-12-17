Mundo

Expectativa ante anuncio de Trump por Venezuela se queda en veremos: drogas y migración marcaron su discurso

A pesar de los rumores de que el mandatario podría anunciar el conflicto contra el régimen, el discurso resaltó su gobierno.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
18 de diciembre de 2025, 2:40 a. m.
Trump no se refirió a una posible invasión a Venezuela.
Trump no se refirió a una posible invasión a Venezuela. Foto: AP

Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio su esperado discurso en la noche de este martes, en medio de los rumores de que el mandatario podría anunciar una declaración de guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, el líder republicano basó sus declaraciones en sus logros en migración y economía.

Trump comenzó su alocución defendiendo su gestión económica, argumentando que temas como la inflación y el mercado laboral habían mejorado bajo su Gobierno, y que el costo de vida, pese a las críticas de amplios sectores de la población, muestra señales positivas comparativas en ciertos indicadores.

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

El presidente atribuyó las dificultades heredadas a la administración anterior de Joe Biden y remarcó sus políticas de aranceles y otros instrumentos proteccionistas como parte de su estrategia para “devolverle grandeza” al país.

Discurso ,
En el corto discurso, el mandatario habló de sus logros económicos y de migración. Foto: AP

El discurso también incluyó anuncios específicos para sectores clave: Trump anunció un bono navideño de US$1,776 para cerca de 1,45 millones de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, una medida que, según la Casa Blanca, está financiada por ingresos derivados de aranceles. El mandatario presentó este gesto como reconocimiento al servicio militar y como parte de su intento por reforzar la confianza pública en su liderazgo.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos confirma otro ataque militar contra una narcolancha en el Pacífico que deja cuatro muertos

Noticias Estados Unidos

“Nada puede detener lo inevitable”: congresista de EE. UU. pronostica el fin del régimen de Maduro ante posible guerra con Venezuela

Noticias Estados Unidos

Nueva renuncia directiva en el FBI: una ficha clave para el gobierno Trump dejará su puesto en enero, ¿consecuencia del caso Epstein?

Mundo

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia en medio de tensiones militares con Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

Mundo

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Mundo

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

Mundo

Nicolás Maduro habla con secretario general de la ONU por embargo petrolero y tensiones militares de Estados Unidos

Mundo

Donald Trump anunciaría “invasión” a Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson

Mundo

China y Rusia entran a confrontación entre Trump y Maduro: enviaron mensaje crucial en medio de tensiones militares

En materia migratoria, el presidente reiteró que su Gobierno ha logrado avances significativos en el control de la frontera sur, defendió el endurecimiento de las políticas de deportación y sostuvo que la seguridad fronteriza es un pilar de la estabilidad económica y social del país. Aunque no presentó nuevas medidas, Trump utilizó el espacio para reafirmar su narrativa de “ley y orden” y contrastar su enfoque con el de administraciones anteriores.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

El discurso también abordó asuntos de política exterior, aunque sin anuncios disruptivos. Trump defendió una postura de firmeza frente a adversarios y regímenes que, según él, desafían los intereses estadounidenses, y reiteró que su Gobierno prioriza la “fuerza disuasiva” como herramienta para evitar conflictos mayores.

Discurso
Presidente Donald Trump en su discurso. Foto: AP

A lo largo de la intervención, el mandatario buscó proyectar liderazgo y control de la agenda, en un momento en que enfrenta niveles de aprobación más bajos en temas económicos, de acuerdo con encuestas recientes.

El mensaje, cuidadosamente escenificado desde la Casa Blanca y transmitido por las principales cadenas, cerró con un llamado a la unidad nacional y a la confianza en el rumbo del país, dejando claro que la Casa Blanca seguirá apostando por una agenda confrontacional en el terreno político y por una narrativa de fortaleza frente a los desafíos internos y externos que enfrenta Estados Unidos.

Mas de Mundo

Discurso

Expectativa ante anuncio de Trump por Venezuela se queda en veremos: drogas y migración marcaron su discurso

Donald Trump y la nueva operación en el Caribe.

Estados Unidos confirma otro ataque militar contra una narcolancha en el Pacífico que deja cuatro muertos

x

“Nada puede detener lo inevitable”: congresista de EE. UU. pronostica el fin del régimen de Maduro ante posible guerra con Venezuela

KASH PATEL + DAN BONGINO

Nueva renuncia directiva en el FBI: una ficha clave para el gobierno Trump dejará su puesto en enero, ¿consecuencia del caso Epstein?

El Gobierno Petro reconoce en reuniones privadas que el régimen de Nicolás Maduro no garantiza el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y tuvo que mediar para que se mantuviera la relación de Venezuela con la oficina que trata este asunto en Naciones Unidas.

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia en medio de tensiones militares con Estados Unidos

x

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

Caída histórica del petróleo y desplome de bolsas globales: la economía tiembla ante nueva guerra comercial.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Donald Trump y Nicolás Maduro

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

x

Detalles del caso de la mujer latina hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree de Miami

Luis Suárez Inter Miami

¿Renovó Inter de Miami a Luis Suárez? conozca el futuro del jugador y algunas de sus estadísticas en el club estadounidense

Noticias Destacadas