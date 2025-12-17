Mundo

Expectativa mundial: Donald Trump se dirige a la Nación desde la Casa Blanca, tras máxima tensión con el régimen de Maduro

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio detalles del esperado discurso.

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 5:01 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandará un mensaje optimista a los estadounidenses con un discurso televisado este miércoles, 17 de diciembre, a las 8:00 p. m., hora Colombia, en medio de una escalada de tensiones por el despliegue militar en el mar Caribe.

“¡Lo mejor está por llegar!”, aseguró Trump en el mensaje que publicó en Truth Social para anunciar este discurso, once meses después de llegar al poder.

Trump “va a hablar mucho de los logros de los últimos 11 meses, de todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y de todo lo que sigue planeando hacer para continuar cumpliendo para el pueblo estadounidense durante los próximos tres años”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Mensaje emitido por el presidente Trump
Mensaje emitido por el presidente Trump Foto: Truth/RealDonaldtrump

El anuncio del discurso llega un día después de que el presidente estadounidense catalogara al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera y autorizara el bloqueo de buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

El dictador, Nicolás Maduro, acusó al presidente estadounidense de pretender “robar las riquezas” de Venezuela al ordenar el bloqueo contra los buques de crudo, un extremo que ha descrito como “absolutamente irracional”.

Donald Trump toma histórica decisión y designa al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”

Trump “asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y (que), en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato”, dijo, aludiendo a lo que ha denunciado como una “expresión intervencionista y colonialista” de Trump en Truth Social.

El presidente Trump ha implementado medidas antimigratorias y una política económica que repite el mensaje de su primera presidencia: recortes de impuestos y liberalización, algo de lo que también podría hablar en el discurso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación desde la Casa Blanca el 21 de junio de 2025 en Washington, D.C
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación desde la Casa Blanca el 21 de junio de 2025 en Washington, D.C Foto: Getty Images

Un discurso presidencial de este tipo tiene importancia para todo el continente porque Estados Unidos, por su tamaño económico, militar y político, influye directamente en la dinámica regional y global.

Usualmente, cuando un presidente estadounidense habla a la nación en horario estelar, suele enviar señales claras de prioridades políticas, lo que puede influir en la confianza de los inversores, en estrategias de política exterior de otros países y en temas transfronterizos como migración o seguridad.

Régimen de Maduro desafía a EE. UU.: tomó drástica decisión tras orden de Trump de confiscar buques petroleros

Además, muchos gobiernos latinoamericanos observan cuál será la orientación de Washington en temas bilaterales o multilaterales importantes, dependiendo del sentido del discurso emitido por el mandatario.

Según una encuesta de la Universidad de Chicago para The Associated Press, publicada la semana pasada, solo el 31 % de los estadounidenses está satisfecho con la política económica de Trump.

El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre subsidios agrícolas en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre subsidios agrícolas en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca. Foto: AP

El presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos, presume de una nueva “Edad de oro” en Estados Unidos y recientemente calificó la economía con un “A++++” , también ha defendido en distintas ocasiones sus políticas a nivel mundial.

Con información de AFP*

