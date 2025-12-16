Suscribirse

Mundo

Donald Trump toma histórica decisión y designa al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”

Además, el presidente estadounidense ordenó el bloqueo total de los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 12:27 a. m.
Donald Trump, Nicolás Maduro, ejército EE. UU.
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, 16 de diciembre, la designación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una “organización terrorista extranjera”.

El anuncio fue hecho a través de una publicación en su red social Truth Social, en la que el mandatario acusó a la dictadura venezolana de estar vinculada al terrorismo, al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades criminales transnacionales.

Contexto: Golpe al régimen Maduro: buques petroleros estarían dando marcha atrás para evitar incautación de cargamento de EE. UU.

Según Trump, la medida responde, entre otras razones, al uso que hace el régimen de Maduro de recursos petroleros obtenidos de manera ilegítima para financiar estas actividades. En su mensaje, sostuvo que el petróleo, las tierras y otros activos “robados” a Estados Unidos han servido para sostener lo que describió como un aparato criminal.

Como consecuencia directa de esa designación, Trump ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump aumentó la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

El mandatario también afirmó que el país sudamericano se encuentra rodeado por una presencia naval estadounidense sin precedentes en la región, una presión militar que continuará aumentando hasta que, según sus palabras, esos activos sean devueltos.

Los comentarios de Trump se produjeron una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, el último paso en una campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Trump ha culpado por la entrada de drogas a Estados Unidos.

Contexto: Régimen de Maduro estalla contra Donald Trump por incautar un buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

En la misma publicación, Trump reiteró su línea dura frente a la migración y señaló que migrantes ilegales y criminales, según él, fueron enviados por el régimen venezolano durante la administración de Joe Biden y están siendo deportados de manera acelerada.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni regímenes hostiles amenacen o dañen a nuestra nación. Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”, concluyó.

Donald Trump y Nicolás Maduro
La designación de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro traería graves consecuencias a la dictadura y sus asociados. | Foto: Getty Images

Con dicha designación, cualquier persona, empresa o entidad que brinde apoyo material, financiero o logístico a la organización designada puede enfrentar procesos penales, y no solo sanciones administrativas. Esto eleva el riesgo incluso para actores que antes operaban en zonas grises a favor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Empresas que compren, transporten, aseguren o intermedien petróleo venezolano podrían ser acusadas de financiar a una organización terrorista. Esto va más allá de sanciones económicas, si no que también implica riesgo penal para los involucrados; lo que suele paralizar el comercio internacional asociado al régimen de Miraflores.

Contexto: María Corina Machado se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: “Apoyaré hasta que Maduro comprenda que debe irse”

Además, la designación otorga al Ejecutivo estadounidense una base jurídica más sólida para bloqueos, interdicciones marítimas, decomisos y otras acciones de presión, bajo el argumento de combatir el terrorismo internacional. Entre ellas, además, podría aumentar la base legal para la probación de ataques puntuales, no invasiones, algo que usó antes con Al Qaeda y el Estado Islámico.

La escalada de tensiones entre Washington y el régimen de Caracas ha estado acompañada de una serie de ataques militares contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. La campaña, que ha generado un debate político bipartidista entre los legisladores estadounidenses, ha causado la muerte de al menos 95 personas en 25 ataques conocidos contra embarcaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander

2. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

3. AMI alerta sobre “deterioro de la libertad de prensa en Colombia”, tras informe de la CIDH

4. María Fernanda Cabal denunció las irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

5. César Reyes, magistrado, le respondió a Cristina Lombana: “Se cae en el frenesí mediático para alimentar el ego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpNicolás MaduroEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.