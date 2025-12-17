Venezuela aseguró que sus exportaciones de crudo se mantienen “con normalidad” tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques “petroleros sancionados” que lleguen o salgan del país.

La estatal Petróleos de Venezuela informó en un comunicado “que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad. Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”.

“Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de PDVSA”, aseguró la empresa.

Buque petrolero. Imagen de referencia Foto: Bettmann Archive

Venezuela calificó de “irracional” y de “grotesca amenaza” la orden de Trump de bloquear buques sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país, una nueva medida de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Trump ordenó un despliegue militar en agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas denuncia que esas maniobras militares en realidad buscan derrocar a Maduro para apropiarse del petróleo venezolano.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

Operativo contra buque perolero de Venezuela. Foto: Captura de pantalla

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo. El gobierno de Maduro lo calificó de “robo descarado”.

El pasado 15 de diciembre, la empresa estatal petrolera de Venezuela, denunció un ciberataque contra sus instalaciones, el cual ha tildado de “deleznable” y apuntó a Estados Unidos como posible responsable de estas acciones, dirigidas a “detener la operatividad” de la compañía.

“Gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo”, dijo la empresa en un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

En este sentido, ha confirmado que las operaciones se mantienen mediante la “implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para cumplimiento de todos sus compromisos de exportación”.

El logotipo de la petrolera estatal PDVSA se ve en una gasolinera. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Donald Trump anunció un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela. El anuncio lo hizo a través de las redes sociales.

“Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

*Con información de AFP.